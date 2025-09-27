El 21,5% de los madrileños no pudo irse de vacaciones en 2024, un año en el que se registraron 34,3 millones de salidas

Archivo - Paneles de facturación de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas con motivo de la operación salida de inicios de agosto, a 28 de julio de 2023, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 21,5% de los hogares madrileños no pudo permitirse unas vacaciones de al menos una semana en 2024, un año en el que se registraron unos 34,3 millones de viajes de salida en la región.

Según los datos difundidos por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid con motivo del Día Mundial del Turismo, supone una ligera mejora respecto a 2023, cuando la cifra alcanzaba el 22,6%, pero que todavía evidencia que más de uno de cada cinco madrileños no ha disfrutado de tiempo libre y de ocio fuera de casa.

Aun así, la movilidad de los residentes creció en 2024. Los madrileños realizaron 34.320.707 viajes con origen en la región, un 3,6 % más que en 2023 (33.129.477). La duración media de estos desplazamientos se mantuvo estable en 5,2 días, y el gasto medio diario por persona aumentó de 68,5 euros a 74,8 euros, lo que supone un incremento del 9,2%.

En cuanto al destino, el 88,2% de los viajes tuvo como objetivo otras zonas de España, mientras que el 11,8% fueron al extranjero. La proporción de viajes internacionales aumentó en 1,5 puntos respecto a 2023 (10,3%), lo que refleja el aumento de interés hacia desplazamientos fuera del país.

El impacto económico del turismo de los madrileños también se dejó sentir en el sector del alojamiento. En los apartamentos turísticos, la estancia media creció de 5,8 a 6 días y el gasto diario aumentó de 293 a 306 euros, mientras que en el turismo rural se mantuvo estable en torno a los 3 días. Los campings experimentaron un perfil más equilibrado de usuarios, con un 48,5% de visitantes internacionales, frente al 45,8% del año anterior. En conjunto, el gasto medio diario en alojamientos pasó de 109,6 a 117,3 euros, un crecimiento del 7%.

MADRID, DESTINO DE REFERENCIA PARA EL VISITANTE EXTRANJERO

Por otra parte, Madrid también consolidó su atractivo como destino. Durante 2024, llegaron a la región 14.338.287 turistas, un 5,6% más que en 2023 (13.571.241). El aumento fue especialmente significativo entre los visitantes extranjeros, que pasaron de 8.261.408 a 8.822.940, un crecimiento del 6,8%, mientras que el turismo nacional subió un 3,9%, de 5.309.833 a 5.515.347.

Este incremento también se reflejó en el número de pernoctaciones, que subió un 5,6 %, pasando de 27.039.142 en 2023 a 28.556.984 en 2024, y en el gasto medio diario por visitante, que creció de 179,4 euros a 186,7 euros, un 4,1% más. Además, el empleo vinculado al turismo siguió creciendo: 258.906 personas estaban afiliadas al sector en 2024, frente a 251.393 un año antes, lo que supone un aumento del 3%.

APUESTA POR EL TURISMO DE CONGRESOS

El modelo turístico madrileño sigue apostando por una "gestión estratégica" que combina cultura, patrimonio y grandes eventos, tal y como ha destacado el consejero del ramo, Mariano De Paco, en un encuentro con periodistas.

En concreto, el Ejecutivo autonómico quiere seguir impulsando el turismo MICE, por sus siglas en inglés Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (Reuniones, Incentivos, Congresos y Exposiciones), enfocado a eventos de carácter profesional y empresarial.

Igualmente, también persiguen la meta de que Madrid siga siendo atractiva para el turista de alto valor, un elemento clave en el aumento de gasto turístico anual registrado en la región (+7,5%).

Asimismo, otro de los pilares fundamentales de la estrategia para impulsar el sector es la redistribución de visitantes y la desestacionalización.