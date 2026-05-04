Unos 250 efectivos garantizarán la seguridad de las fiestas de Alcobendas con patrullas diarias y atención al ciudadano

Reunión de la Junta Local de Seguridad de Alcobendas, con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la alcaldesa de la ciudad, Rocío García Alcántara, presidiendo la sesión. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

ALCOBENDAS 4 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, han encabezado este lunes la reunión de la Junta Local de Seguridad en la que han abordado el dispositivo de seguridad de cara a las fiestas patronales, que contará con 250 efectivos e incluirá patrullas diarias y una oficina móvil de atención al ciudadano.

El dispositivo estará integrado por unos 250 efectivos de seguridad, entre los que habrá en torno a un centenar de agentes de Policía Local de Alcobendas, unos 90 efectivos de Policia Nacional y otros 60 voluntarios de Protección Civil, según han informado las partes al término de la reunión.

Los agentes patrullarán a diario por el recinto durante las cuatro jornadas festivas y además contarán con una oficina móvil de la Policía Local de Atención al Ciudadano a la entrada del registro por la avenida Valdelaparra. Se realizarán controles de vehículos y de personas con mochilas con detectores de metales de mano en las entradas del recinto.

Asimismo, para prevenir la comisión de delitos durante las fiestas, en las zonas de máxima afluencia se han instalado 16 cámaras de alta resolución, además de otra destinada al control de la carpa de las casetas municipales. El operativo incluye también la Unidad Canina, para la detección de drogas; el grupo PUMA; y agentes formados para prevenir situaciones de acoso a mujeres.

Asimismo, para evitar extravíos de menores, el puesto de Protección Civil proporcionará pulseras identificativas a las familias, según ha informado el Ayuntamiento de Alcobendas en un comunicado. El Semura contará con un médico y dos enfermeras por servicio diario y se instalará un Punto Violeta, para ofrecer apoyo emocional y atención en temas de violencia machista.

La Policía Local preactivará el Plan de Seguridad el 6 de mayo para realizar labores preventivas con operativos policiales de control en las estaciones de Metro y tren, intercambiadores de transportes y dispositivos estáticos de control en los accesos de la ciudad.

Por último, la unidad de drones de la Policía Local centrará su labor en la zona de la pradera, con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol por parte de menores, evitar actos vandálicos y reyertas, y facilitar la identificación de personas sospechosas.