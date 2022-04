250 policías municipales controlarán que los hinchas ingleses no beban en la calle y no interrumpan procesiones

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unos 250 policías municipales al día controlarán que esta semana los hinchas ingleses que han llegado a Madrid para asistir o celebrar los partidos de fútbol Real Madrid-Chelsea de este martes y el Atlético-Manchester de mañana miércoles no beban en la calle, no produzcan altercados y no interrumpan los procesiones de Semana Santa.

Así lo ha indicado esta mañana la concejala delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, quien ha asegurado que los agentes estarán "muy vigilante en las zonas céntricas de la ciudad", sobre todo en el entorno de la Plaza Mayor y Puerta del Sol para evitar el consumo de alcohol de la vía pública y "que no haya comportamientos que no sean adecuados al transcurso normal de un partido de fútbol, que espero que acaben con los dos equipos madrileños clasificados para la siguiente fase de la Champions".

"El dispositivo policial estará muy pendiente de que no se produzcan situaciones complicadas y violentas y haremos un esfuerzo, también con Policía Nacional y Delegación de Gobierno, para que todo transcurra con normalidad", ha añadido Inmaculada Sanz.

Asimismo, ha recordado que tras dos años sin la Semana Santa por la pandemia, los madrileños "tienen ganas de celebrar", y que el Miércoles Santo hay procesiones importantes por el centro de la capital. Por ello, la edil ha confirmado que el dispositivo policial "va a estar muy pendiente de que no se ven afectadas por esas personas que han venido a ver el fútbol en el centro de Madrid, con dispositivos específicos para controlar que las procesiones transcurran con normalidad".