El 35,1% de los jóvenes madrileños quiere emprender y el 16% optaría por ser funcionario, según un informe

Archivo - El emprendimiento se consolida como la primera opción profesional entre los jóvenes de Navarra, según un informe - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 35,1% de los jóvenes madrileños entre los 15 y 21 años edad quiere ser emprendedor y crear su propia empresa, frente a solo un 15,1% que optaría por trabajar como empleado, mientras que el 16% optaría por ser funcionario, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, elaborado por Abanca y Praxis MMT.

El informe muestra los cambios en el modelo laboral para los jóvenes, para los que trabajar en una empresa por cuenta ajena pierde atractivo y el emprendimiento se consolida como la primera opción profesional. Según el estudio, más del 35% quiere montar su propio negocio y un 33,7% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro. Estos datos van en línea con la media arrojada a nivel nacional donde el 34,5% de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio frente a solo un 12,5% que se inclina por ser asalariado.

"La cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho. Generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena. Hoy en día la situación es diferente", ha señalado el director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', Nuño Nogués.

Además, ha indicado que los jóvenes en general parten de una situación económica mejor que la de sus padres y, aunque el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, están apareciendo "nuevas figuras profesionales, y hay una mayor cultura del emprendimiento". "Todo ello influye en este cambio de mentalidad: de trabajar en una empresa a ser sus propios jefes emprendiendo. Hacen lo que les gusta, y trabajan para ellos", ha subrayado.

EL 80% CREE QUE TENER ÉXITO EMPRENDIENDO ES DIFÍCIL

Entre las razones por las que los jóvenes de la Comunidad de Madrid eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es por dedicarse a aquello que realmente les gusta (35,4%), seguido de ser su propio jefe (28,9%), y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (21,8%).

No obstante, son conscientes de la dificultad: el 80,5% considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil, siendo la segunda comunidad en la que hay un mayor porcentaje de jóvenes convencidos de esta dificultad, solo por detrás de Cataluña (86,1%).

En cuanto a sus sectores preferidos para emprender están los relacionados con el deporte (22,3%), el comercio (15,2%) y la economía colaborativa (10%). Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son: poder tener un salario más alto (43,2%), que les ofrecieran estabilidad en el empleo (42,1%), y pudieran ir ascendiendo de categoría (36,3%).

Para los jóvenes ser empleado en una empresa actualmente "no les aporta ventajas". "Es menos estable de lo que era en el pasado y a diferencia del autoempleo, trabajar por cuenta ajena les impide llevar a cabo su propio proyecto personal, tienen menor flexibilidad y están sometidos a una jerarquía y unas normas que no les resultan atractivas o no les compensan y, frente a ser funcionarios, no les garantiza estabilidad", ha añadido el director.

MÁS PESIMISTAS EN MADRID CON EL FUTURO LABORAL

En general, la Generación Z de la Comunidad de Madrid se muestra pesimista con el futuro laboral. El 45,5% cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años; el 31% piensa que la situación seguirá igual y un 23,5% opina que el empleo irá mejor. Unos datos más pesimistas que a nivel nacional donde el 44,2% de los jóvenes españoles cree que el empleo irá a peor en los siguientes años.

"Su opinión responde en parte a factores como la inestabilidad internacional y las previsiones sobre los efectos de la Inteligencia Artificial a futuro en el empleo; pero, sobre todo, a lo que ven a su alrededor, la actual situación laboral en España que muestra cifras de desempleo juvenil muy altas, por encima del resto de Europa, e insuficientes políticas para mejorar su situación a futuro", ha explicado Nogués.

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 70,9% de los jóvenes madrileños confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios. "Tienen una buena opinión de sí mismos, dato positivo, pero habría que matizar. Una cosa es obtener un empleo a corto plazo, y otra distinta es que éste sea de calidad. Si un tercio de los jóvenes quieren emprender, posiblemente consideren que a corto plazo es la mejor forma de garantizarse un empleo de calidad", ha explicado.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo destacan: el interés y las ganas de trabajar (53%), la experiencia (50,4%), tener un buen nivel de idiomas (45,9%) y los conocimientos (44,8%).

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, los madrileños son de los más predispuestos a emigrar (67,6%), solo por detrás de Cataluña (72,2%) y por delante de la Comunidad Valenciana (67,2%). A nivel nacional, el dato es ligeramente inferior, pues el 64% de los jóvenes españoles se marcharía fuera.

Aunque una gran mayoría se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años: siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras.

El porcentaje está disminuyendo "pero sigue siendo alto en una economía desarrollada. Las nuevas generaciones van dando más importancia al equilibrio entre bienestar personal y una carrera profesional, y parte de ese bienestar viene dado por su entorno, amigos, parejas y familiares, y su forma de vida, que lógicamente se verían afectados si emigraran".

Entre las razones por las que los jóvenes de la Comunidad de Madrid se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (41,1%), seguida de tener un mejor salario (28,2%), por la falta de oportunidades en España (19,6%) y para aprender idiomas (7,8%). Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Estados Unidos (30,8%), Reino Unido (15,1%), seguido de Alemania (12,8%) e Italia (10,2%).

Según los datos del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', el 54% de los madrileños cree que su generación está más preparada que la de sus padres, mismo dato que la media nacional (54%), aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años.

LA UNIVERSIDAD, LA OPCIÓN PREFERIDA

A nivel formativo, estudiar una carrera es la opción preferida entre los jóvenes madrileños para continuar cuando terminen los estudios actuales que se encuentran cursando, que comprenden ESO, Bachillerato, y formación profesional. Así lo manifiesta el 66,4% de los alumnos encuestados, por delante de estudiar un ciclo de formación profesional, elegido por el 11,6% de los jóvenes.

A la hora de elegir una carrera, los principales factores considerados que tendrían en cuenta son: la vocación, elegirían la que le guste (66%), la que tenga mayores salidas profesionales (59%), y la que consideren que podrá ganar más dinero (46%). Las carreras que más interés les despiertan son: Empresas/Economía (39,9%), Marketing y Publicidad (25,3%), Derecho (23,8%), y Magisterio (14,7%).