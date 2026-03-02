La 36ª Feria Esotérica de Madrid abre sus puertas a lo espiritual este jueves con una 'Diablada' y más de 70 expositores

Archivo - Más de 70 expositores participarán en la 36ª Feria Esotérica de Madrid - FERIA ESOTÉRICA MADRID - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria Esotérica de Madrid abrirá las puertas de su 36ª edición este jueves con el espectáculo de 'La Diablada' y más de 70 expositores de productos orientados al mundo místico y espiritual como cuencos tibetanos, talismanes, libros y amuletos, entre otros.

En un comunicado, los organizadores han señalado que el evento se instalará hasta el domingo en las Salas DEMO 1 y 2 de la estación de Chamartín y reunirá a profesionales del campo esotérico que darán conferencias y seminarios sobre quiromancia, astrología energética y meditación.

La feria se inaugurará a las 12 horas de este jueves de la mano de 'La Diablada', un espectáculo a cargo de la Fraternidad Cultural Diablada Bolivia que representa la lucha entre el bien y el mal. Los participantes realizarán un pasacalles por la feria con imponentes máscaras de diablos, trajes bordados con gran detalle.

Los visitantes podrán disfrutar además de conferencias, terapias alternativas y talleres gratuitos de reiki, meditación a través del sonido, medicina tibetana o masajes terapéuticos.

"Nuestro objetivo principal es informar y ayudar a todas las personas que nos visiten, con rigor y seriedad y no cambiar la vida de nadie ni vender salud, dinero o amor", ha destacado la directora de la feria, Rosa María Fernández.

Además, se pondrán a disposición del público consultas de videncia, astrología, fotografía del aura, tarot, terapias alternativas, reiki y medicina tibetana.

Sobre esta edición, Fernández ha destacado que volverá a instalarse el Árbol de los Deseos, donde el público tendrá la oportunidad de depositar sus peticiones. Durante el último día de la feria, se realizará una bendición para "conseguir los propósitos".

"Nos hemos convertido en un referente en Madrid en la organización de este tipo de eventos, ya que hemos asesorado a miles de personas que, en algún momento de su vida, han necesitado ayuda", ha concluido la directora.