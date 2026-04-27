Los 38 colegios mayores abrirán en julio y agosto para dar formación y orientación a nuevos estudiantes y familias

Archivo - Estudiantes repasan apuntes antes de iniciar los exámenes del primer día de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), en la Universidad Autónoma de Madrid, a 3 de junio de 2024, en Cantoblanco, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los 38 colegios mayores de la Comunidad de Madrid, repartidos por los diferentes campus universitarios, abrirán este mes de julio y agosto para ofrecer orientación académica, formación y actividades culturales y deportivas tanto a los estudiantes que estén pensando venir a formarse a la región como a sus familias.

Es uno de los primeros programas que está a punto de materializarse de la estrategia 'Comunidad de Madrid, región universitaria', que busca consolidarla en los próximos diez años como "el primer hub universitario de excelencia en el sur de Europa".

En un encuentro con los medios de comunicación, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha desgranado los detalles de esta iniciativa que liderará su Consejería, pero en el que estarán implicadas todas la áreas del Gobierno regional.

Así, en las próximas semanas, se firmará un convenio con la Asociación de Colegios Mayores de Madrid que permitirá mantener abiertos durante el verano a los 38 colegios asociados para que estudiantes y familias puedan conocer la ciudad y el entorno antes del inicio del curso.

Esta medida se pondrá en marcha este verano, con una inversión de 700.000 euros, para "dar vida todo el año" a estas instalaciones. Zarzalejo ha destacado que será "un aterrizaje suave" para conocer Madrid antes de iniciar la etapa estudios universitarios superiores, que durará entre una y dos semanas, con precios "muy atractivos".

"Vamos a gestionar muchísimas actividades, sobre todo, una orientación universitaria para atraer alumnos tanto nacionales como internacionales. Este verano será una experiencia piloto con afán de ampliarse y de proyectarse en los próximos años", ha subrayado.

MÁS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

La estrategia también se apoyará en el desarrollo del Plan Vive Universitario, el programa de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras para construir residencias de estudiantes y facilitar su acceso a la educación superior, atraer el talento, mejorar el bienestar de los jóvenes y reducir la presión sobre el mercado residencial.

"Se actuará en la capital, sobre todo en zonas estratégicas geográficamente cercanas a nuestras sedes universitarias. Pero también la queremos expandir a los municipios de la región que cuentan con universidades", ha explicado Zarzalejo.

Esta apuesta se asienta en un modelo de colaboración público-privada que permitirá a la Comunidad de Madrid poner suelo a disposición para movilizar inversión, participando en todo el proceso para garantizar su planificación y calidad, y actuando de esta manera como garante del interés general, con un marco de actuación "estable y transparente".

Según ha trasladado la máxima responsable de la educación madrileña, varios ayuntamientos están ofreciendo edificios que tienen disponibles y para que puedan rehabilitarse desde la Comunidad de Madrid y poner en marcha un servicio de residencia universitaria.

"Queremos lanzar este plan porque creemos que es una de las prioridades que tiene que tener el Gobierno regional. Hay estudiantes que vienen a formarse a Madrid y tienen dificultades. Con este plan ambicioso de construcción de residencias universitarias queremos que se formen y aprovechen toda esta oferta cultural con una residencia que sea asequible", ha remarcado.

ENSEÑANZA Y CERTIFICACIÓN DEL ESPAÑOL

Otro de los programas que aún prepara la Comunidad de Madrid es la la creación del "campus" Lope de Vega, denominado 'c-LoVe', que tendrá como objetivo la enseñanza, difusión y certificación con sello propio del idioma español como lengua extranjera, así como la atracción de estudiantes internacionales a la región.

La base de este homenaje al autor español del Siglo de Oro será la red regional de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), formada actualmente por 29 centros y seis extensiones. El programa piloto para su puesta en marcha permitirá incluir en algunos de estos centros, además de estas enseñanzas oficiales de español como idioma extranjero, opciones como los Cursos de Actualización, Perfeccionamiento y Especialización, dirigidos a los estudiantes llegados de otros países, tanto universitarios como de otros.

"Es un campus que queremos implantar no físico, sino un programa para la acreditación, la certificación y la difusión del español. Hemos detectado que en Madrid somos una región donde tenemos una alta demanda en nuestras escuelas oficiales de idioma de los estudios de español como lengua extranjera", ha subrayado.

LA UPM ACOGERÁ LA PRIMERA COMPUTADORA CUÁNTICA

Por otro lado, el Gobierno regional busca que Madrid sea referente en computación cuántica, por lo que próximamente la Consejería de Digitalización adquirirá una computadora cuántica, el primero de España, que se instalará en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Con esta colaboración, el computador cuántico estará al servicio de centros de investigación como los IMDEA y el IMIDRA, universidades y organismos públicos como hospitales, pero también del tejido empresarial, especialmente pymes y startups.

Esta infraestructura tecnológica de última generación dotará de mayor capacidad para atraer inversiones, acelerar la investigación científica y la trasmisión de los avances a la sociedad o crear empleo altamente especializado.