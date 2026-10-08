Hasta 50 aparcamientos para residentes municipales estrenan sistema de acceso mediante lectura de matrículas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid reforzará el control de los aparcamientos municipales de residentes con la implantación de un nuevo sistema automatizado de acceso que permitirá identificar los vehículos mediante la lectura de sus matrículas, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.

Se busca mejorar la supervisión del uso de las plazas. La Junta ha dado luz verde a la licitación de un contrato mixto de servicios y suministros para instalar este sistema en 50 aparcamientos municipales de residentes, distribuidos en dos lotes de 25 instalaciones cada uno.

Su puesta en marcha permitirá garantizar el acceso a su plaza a los ciudadanos titulares de derechos de uso, facilitará la gestión de incidencias, optimizará los recursos municipales destinados al control e inspección de los aparcamientos y favorecerá su integración con la Zona de Bajas Emisiones y otros sistemas municipales de movilidad.

La iniciativa permitirá avanzar hacia un modelo de gestión más automatizado de los accesos, reforzando al mismo tiempo el control sobre el uso de las plazas destinadas a los residentes. El contrato tiene un presupuesto base de licitación de 1,4 millones de euros y una duración inicial de tres años, con posibilidad de prorrogarlo durante un año más.

El nuevo sistema sustituirá los actuales mecanismos de acceso basados -según cada aparcamiento- en llaves, mandos u otros sistemas de control por una solución automatizada.

IDENTIFICACIÓN DE MATRÍCULAS

Las cámaras identificarán las matrículas de los vehículos a la entrada y a la salida y las barreras permitirán gestionar automáticamente el acceso de los vehículos autorizados. Se trata de una actuación que responde a las necesidades detectadas en el Plan de Inspección de Aparcamientos, que ha puesto de manifiesto distintas situaciones de uso inadecuado de plazas.

La ausencia de mecanismos automatizados dificulta en algunos casos comprobar de manera inmediata los vehículos que acceden a las instalaciones y obliga a dedicar más recursos a las labores de supervisión.

El sistema permitirá disponer de una información más completa sobre los accesos y facilitará la detección de posibles incumplimientos, al tiempo que mejorará la seguridad de las instalaciones y permitirá gestionar las incidencias de forma remota.

Este sistema de gestión estará integrado con la aplicación municipal MAPAR, la Plataforma del Dato y otros sistemas corporativos de la ciudad, de manera que la información pueda incorporarse a las herramientas que ya utiliza el Ayuntamiento.

ATENCIÓN EN MENOS DE 30 SEGUNDOS

El contrato contempla también la instalación de interfonos conectados a un centro de control remoto que prestará asistencia a los usuarios las 24 horas del día durante todo el año. El servicio deberá atender al menos el 90% de las llamadas en menos de 30 segundos y contará con un sistema de asistencia presencial para resolver las incidencias que no puedan solucionarse de forma remota. El tiempo máximo de llegada será de 45 minutos, aunque podrá ser mejorado en las ofertas que presenten las empresas.

La nueva infraestructura deberá alcanzar, además, una disponibilidad mínima del 99% anual e incluirá los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo necesarios para garantizar su funcionamiento.

La implantación se llevará a cabo en 50 aparcamientos municipales de residentes, con 25 instalaciones incluidas en cada uno de los dos lotes en los que se divide el contrato. El plazo máximo previsto para completar la implantación es de siete meses.

El contrato incluye las cámaras de lectura automática de matrículas, las barreras de entrada y salida, los interfonos, las comunicaciones seguras y el software necesario para gestionar y supervisar los accesos, además del servicio de operación y mantenimiento.