Hasta 550 madrileños serán formados en ciberseguridad por la Comunidad para facilitar su inserción laboral en el sector

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hasta 550 madrileños serán formados en ciberseguridad a lo largo del año por la Comunidad de Madrid para facilitar su inserción laboral en el sector, que demanda profesionales ante la huida de talento, según ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado, que ha cifrado en unos 40.000 los puestos de trabajo que tiene por cubrir en este ámbito.

La tasa de empleabilidad del sector es cercana al cien por cien, ha destacado el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, durante la firma de un protocolo de colaboración con el vicepresidente de la multinacional de seguridad tecnológica Zscaler Academy, Prameet Chhabra.

Con este acuerdo, el Ejecutivo autonómico y la compañía norteamericana abren una vía de cooperación a lo largo de los próximos dos años, prorrogables, para llevar a cabo acciones conjuntas en el ámbito de la capacitación digital de la población y la ciberseguridad.

HASTA 40.000 PUESTOS POR CUBRIR

Tras la firma, López-Valverde ha asegurado que con esta alianza "la Comunidad de Madrid va a cumplir su compromiso de contribuir a reducir la falta de profesionales y la huida de talento que existe actualmente en el sector tecnológico, donde se calcula que existen alrededor de 40.000 puestos por cubrir, de los cuales cerca del 10 por ciento están relacionados con la seguridad en la red".

Una de las principales acciones a desarrollar en el marco del acuerdo será la puesta en marcha de un plan de estudio online sobre redes informáticas desarrollado por Zscaler con un contenido de 110 horas de duración y distribuido en tres módulos.

Son 'Cybersecurity Fundamentals', de 40 horas y para abordar aspectos básicos de ciberseguridad; 'Zero Trust Certified Associate', de 30 horas, sobre la estrategia Zero Trust; y 'Zscaler for Users Essentials (Z4U-E)', de 40 horas, encaminado a obtener la certificación de administrador de Zscaler.