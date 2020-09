6.000 profesores se incorporarán este martes en Madrid como parte del refuerzo ante el Covid

Antes de que termine septiembre habrá "bastantes" aulas prefabricadas ya "instaladas" para reducir ratios

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha cifrado en 6.000 los profesores que se han asignado como parte del refuerzo ante la vuelta a las aulas por el Covid.

"Hemos conseguido el milagro de asignar 6.000 plazas de profesores que se incorporarán mañana tras hacerse su test de anticuerpos. No se puede correr más para hacer esta revolución a la que nos ha llevado la pandemia", ha defendido el consejero en una entrevista con 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, en la que ha incidido en que no se ha "llegado tarde" y que tenían una hoja de ruta desde junio dividida en cuatro estadios.

Cerca de 412.000 escolares, los correspondientes al segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) así como 1º, 2º y 3º de Primaria, y Educación Especial, comienzan el curso este martes.

Además, sobre el refuerzo de 11.000 docentes, ha recalcado que seguirán contratados "mientras la situación educativa y sanitaria lo requiere", aunque ha lamentado que los fondos otorgados por el Gobierno central solo se pueden emplear hasta fin de año.

Ossorio ha apuntado a continuación que "es más reto" el de los espacios que el de los docentes, ya que han marcado como objetivo reducir las ratios, para lo que ha agradecido a los ayuntamientos sus ofertas de espacios municipales y ha recordado que se han adquirido mamparas y 260 aulas prefabricadas. Sobre estas últimas, ha indicado que irán llegando "de forma sucesiva" y que antes de terminar septiembre habrá "bastantes" instaladas.

CUARENTENAS SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE LA CLASE

En otra línea, ha explicado que se podrán marcar cuarentenas de centros educativos al completo en el caso de que se compruebe que hay "transmisión no controlada del virus" en el mismo; como parte de una estrategia sobre la que ha detallado que se barajan distintos supuestos según la tipología de la clase en la que se detecte un positivo de Covid-19.

De esta manera, en el caso de que se registrase en un grupo estable de convivencia todo el grupo "se tendrá que ir a su casa 14 días"; en cambio si no es así y se mantienen dentro del aula las distancias de 1,5 metros, solo tendrá que hacerlo el infectado y "los contactos más directos".

Esta última fórmula se llevaría a cabo en caso de que hubiese positivos en varias clases, pero sin vínculo entre ellos. "Si se comprueba que hay relación entre contagios de distintas clases... se tomarían decisiones más duras", ha puntualizado.

Al hilo, ha señalado que no tienen "estimaciones" del número de centros en los que podría descontrolarse la transmisión, pero ha lanzado un mensaje de tranquilidad, ya que la clausura de colegio "no ha sido lo habitual" en otros países del entorno en los que ya se ha producido la vuelta a las aulas; excepto en Israel donde "ha sido traumática" porque "hubo una primera ola del virus muy leve".

A continuación, ha señalado que este año se aumentará el número de enfermeros en colegios de la región de los 450 a los 600 y que esperan que a lo largo de la legislatura, como figura en el Acuerdo de Investidura con Cs, este número "crezca más".

TEST PCR A DOCENTES

En otra clave, ha señalado que del total de profesores convocados a las pruebas serológicas de detección del Covid realizadas por la Comunidad, unos 70.000, han acudido un 90 por ciento, una tasa "superior" a la de otros colectivos para los que se han establecido estrategias similares. De ellos, entre 2.000 y 2.500 han sido citados para hacerse una PCR, un 3 por ciento, y comprobar si están infectados.

"El resultado va a ser mejor, porque primero se hicieron análisis de anticuerpos y les prescribieron una PCR. Van a ser pocos los que de verdad sean positivos. Deben de hacerse una PCR para saberlo", ha añadido.

Entiende que una de las causas de los problemas de aglomeraciones que experimentaron el primer día de realización de los tests fue una mezcla de muchos factores, entre los que figuraron que algunos fueron fuera de la hora en la que estaban citados, que se actuó "con mucha premura" y que acudieron más de los que esperaban. "Acudieron como un 94 por ciento. No había precedentes de que fueran tantos. El resto de días han funcionado perfectamente", ha añadido.

HUELGA POR RAZONES "POLÍTICAS"

Por último, al ser preguntado por la huelga educativa convocada por varios sindicatos para los días 22 y 23 de septiembre, ha indicado que se trata de una cuestión "puramente política" ante un "plan ambicioso" de la Comunidad de Madrid para la vuelta al colegios.

No comprende por qué se hace en Madrid y no en territorios como Andalucía o Cataluña "donde se ha contratado a menos profesores". "Ellos igual piensan que me hacen daño a mi a la presidenta --Isabel Díaz Ayuso--... pero es a la familias y alumnos madrileños. Una huelga en situación ordinaria... podría tener la valoración que fuera y el respeto, por supuesto. Pero en esta con la incertidumbre de las familias, lo mal que lo han pasado y cómo está España... creo que es irresponsable total y una falta de consideración a la sociedad", ha censurado.