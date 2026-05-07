El 80% de las madres que han accedido a la ayuda regional a la maternidad son españolas y el 100% tienen "arraigo"

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila (c), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha cifrado en un 80% las madres que han accedido a la ayuda regional a la maternidad que son españolas y ha defendido que el 100% de ellas tienen "arraigo comprobado".

Lo ha señalado en la sesión de control de la Asamblea de Madrid ante una pregunta de Vox que reclamaba nuevos criterios para el acceso a las ayudas a la maternidad, insistiendo en el concepto de "prioridad nacional" y afirmar que la mayoría de las beneficiarias son extranjeras.

"Más de 30.000 madres y sus bebés se han beneficiado cumpliendo un requisito objetivo, haber estado empadronadas al menos cinco de los diez últimos años", ha recordado la consejera de Familia, quien ha afeado que Vox trate de excluid "de cualquier beneficio y ayuda" a quien tenga "un nombre o un apellido extranjero".

En este punto ha preguntado si eso implicaría negar ayuda a cargos de su formación como Hermann Tertsch (Eurodiputado), Rocío De Meer (Diputada en el Congreso) o Ignacio Garriga Vaz de Conceiçao (Secretario general de Vox).

Dávila ha reclamado "menos demagogia, más sensatez y más rigor" a Vox a la hora de reclamar medidas a la Comunidad de Madrid. Ha sacado pecho de que el Ejecutivo regional pone el acento en el "arraigo" en sus " ayudas a la maternidad, con las ayudas a la vivienda, con todos los recursos públicos".

"Valorar la implicación real con la sociedad madrileña, apoyar a quien estudia, a quien trabaja, a quien se integra, a quien participa en un proyecto común", ha defendido la consejera.