Efectivos de la UME trabajan en las labores de extinción del incendio forestal en la sierra oeste, en la carretera de El Escorial, a 25 de julio de 2026, en Brunete, Madrid (España). Durante la noche ha beneficiado el cambio de condiciones meteorológicas, - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hasta 80 pacientes son atendidos por el Summa 112 desde el inicio del incendio, 15 de ellos trasladados a hospitales pero siempre con carácter leve, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

De las 80 personas, 65 recibieron el alta en el lugar y 15 fueron trasladadas a hospitales de la red pública, todas con pronóstico leve. Entre las 18 horas de ayer y las 8 de hoy, los equipos de emergencias asistieron a otros 18 afectados, entre ellos un bebé y varios bomberos, sin que ninguno presentara lesiones de gravedad.

A la asistencia prestada por los Soportes Vitales Avanzados y Básicos se añaden las decenas de intervenciones realizadas por la Unidad de Psicología de Emergencias del Summa 112, que coordinará el refuerzo de profesionales que comienza este sábado gracias a la colaboración del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, en contacto permanente con los psicólogos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El SUMMA 112 mantiene desplegado un dispositivo integrado por una decena de recursos de Soporte Vital Avanzado y Básico, además de las Unidades de Apoyo Logístico, Apoyo Sanitario, Coordinación de Catástrofes y Mandos Operativos.

También dispone de ambulancias de Transporte Sanitario No Urgente destinadas a las evacuaciones de residencias y centros sociales cuando se ordena el desalojo de un municipio. Asimismo, el servicio forma parte del Puesto de Mando Avanzado (PMA), que esta mañana ha sido trasladado de Cenicientos a Navalcarnero.