Abierta toda la red de carreteras tras un operativo de 88 profesionales, 22 quitanieves y 78 toneladas de sal

Nieve en la Sierra de Madrid - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La red de carreteras de la Comunidad de Madrid permanece abierta al tráfico sin restricciones por nieve a primera hora de este domingo tras un operativo del Gobierno autonómico durante la noche para garantizar la seguridad en las carreteras autonómicas ante las bajas temperaturas registradas y la previsión de nevadas en la zonas de la Sierra.

En concreto, en el operativo han participado 88 profesionales, 22 camiones quitanieves y se han utilizado 78,32 toneladas de sal y 432,07 litros de salmuera para las labores de prevención y tratamiento del firme, han informado desde la Consejería de Transportes.

Con datos de las 08.30 horas, no era necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en ninguna carretera de la región, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El dispositivo del Plan de Vialidad Invernal de la Comunidad de Madrid está garantizando la seguridad en las carreteras autonómicas ante las bajas temperaturas registradas durante esta noche.

Durante la jornada de este sábado, en la que estuvo activo el nivel amarillo por nevadas en la Sierra, se registraron complicaciones importantes en Navacerrada.