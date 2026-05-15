Abierto el plazo para inscribirse en los Premios Extraordinarios de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid

Archivo - Varios niños a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). El curso escolar 2022/2023 comienza este año con la implantación de la LOMLOE en los curs - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha convocado los Premios Extraordinarios de Educación Primaria correspondientes al año académico 2025-2026, cuyo plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 28 de mayo.

La finalidad de estos galardones es la mejora de la calidad educativa, según recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Podrán participar los alumnos que estén escolarizados en 6º curso en centros sostenidos con fondos públicos que impartan Primaria en régimen ordinario.

Los requisitos son haber cursado todas las enseñanzas de Educación Primaria y haber obtenido en todas las áreas de 5º curso una calificación de sobresaliente. Se exceptúan del cómputo mencionado las áreas de Segunda Lengua Extranjera y Tecnología y Robótica.

El alumno deberá acreditar dicha calificación con la presentación del correspondiente certificado expedido por el centro y visado por el director en el que se reflejen las calificaciones de todas las áreas computables que figuran en su expediente académico.

En total, se repartirán un total de 25 premios con una dotación económica de 250 euros en cada uno de ellos. El período para realizar la inscripción arrancó este jueves y finalizará el próximo día 28.

EL EXAMEN

Los estudiantes que opten al Premio Extraordinario de Educación Primaria deberán realizar una prueba. El primer ejercicio tratará sobre los contenidos del área Lengua Castellana y Literatura, impartidos en el tercer ciclo de la etapa de Educación Primaria.

El siguiente versará sobre los contenidos del área Matemáticas impartidos en el tercer ciclo de la etapa de Educación Primaria. El último consistirá en la elaboración de un texto escrito a mano de un número máximo de 150 palabras.

Todos los ejercicios serán corregidos siguiendo las directrices dispuestas en esta convocatoria. La rúbrica de corrección aplicable al tercer ejercicio tendrá en cuenta los errores gramaticales y las faltas de ortografía.

Cada uno de los ejercicios tendrá una calificación única que se expresará de 1 a 10, con un máximo de dos decimales. La nota final de la prueba será la media aritmética de lo que se ha obtenido en los tres ejercicios. Se expresará con dos decimales y se redondeará a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior.

Para poder optar al premio, los estudiantes deberán haber obtenido en cada ejercicio, al menos, 5 puntos. Los ejercicios se desarrollarán mediante un procedimiento que mantenga el anonimato de los aspirantes durante su corrección.

LA ADJUDICACIÓN

Una vez recibidas las actas de calificación definitiva, la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza elaborará la propuesta provisional de adjudicación de galardones sin tener en cuenta otras consideraciones que las calificaciones obtenidas por los candidatos y recogidas en las actas de calificación definitiva remitidas por los tribunales.

La propuesta de adjudicación provisional se realizará ordenando los candidatos por la calificación final obtenida, de mayor a menor. El número de premios que se proponga no podrá superar el número de premios convocados.