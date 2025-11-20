Abierto el plazo de inscripción para el programa de conciliación para los días no lectivos de Navidad

Iniciativa 'Sanse Concilia' impulsada por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para facilitar la conciliación laboral durante los días no lectivos de Navidad. - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha abierto el plazo de inscripción a 'Sanse Concilia', el programa municipal para facilitar la conciliación laboral en los días no lectivos de Navidad, desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el día 10 de diciembre para los días no lectivos antes de Nochevieja (22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre), y hasta el día 17 para aquellos ya correspondientes a 2026 (2, 5 y 7 de enero).

El programa 'Sanse Concilia' ofrece actividades lúdicas y deportivas pensadas para que los niños "disfruten de jornadas divertidas y educativas mientras sus familias pueden conciliar con sus responsabilidades laborales y personales".

Esta iniciativa está dirigida al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria que estén empadronados o escolarizados en colegios públicos de la ciudad, así como a menores cuyos padres trabajen en la localidad.

Las actividades se llevarán a cabo en el colegio León Felipe y las familias podrán elegir entre diferentes opciones, incluyendo servicio de desayuno, actividad central y servicio de comida, así como otras ampliaciones horarias.

En concreto, la actividad central se desarrollará de 9 a 14 horas a un precio de 5,60 euros al día. La acogida con desayuno, que será de 7.30 a 9 horas, costará otros 2,50 euros; mientras que la acogida sin desayuno, que arrancará a las 8.30 horas, valdrá un euro y medio más.

El servicio de comedor se ofrecerá de 14 a 15.30 horas al día por 5,50 euros, mientras que la ampliación de tarde permitirá a los menores quedarse en el colegio León Felipe hasta las 16.30 horas por un precio de 1,25 euros al día.

Las solicitudes se podrán realizar a través de la web municipal y el pago deberá llevarse a cabo mediante domiciliación bancaria, mientras que las bajas o cambios de opción deberán solicitarse antes del cierre del plazo de inscripción correspondiente.

