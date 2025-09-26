El acceso que conectará el Riyadh Air Metropolitano con la M-40 abrirá al tráfico en la madrugada del viernes al sábado

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acceso que conectará la futura Ciudad del Deporte y el estadio Riyadh Air Metropolitano con la M-40 abrirá al tráfico en la madrugada de este viernes, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Es un nuevo paso inferior de dos carriles que discurre bajo la rotonda de la avenida de Arcentales en dirección sur. La ejecución de este nuevo acceso a la M-40 sur y el desmantelamiento de las dos torres de alta tensión que impedían su apertura forman parte de los compromisos adquiridos por el Atlético de Madrid con el Ayuntamiento en el marco de la concesión de la Ciudad del Deporte, unos trabajos que han contado con la supervisión del área de Obras y Equipamientos.

El club ha ejecutado la vía de servicio desde la M-40 norte hacia las parcelas de la Ciudad del Deporte, que desemboca en los accesos de la salida 9A (avenida de Luis Aragonés) y la 9B (avenida de Arcentales-Coslada).

Estos accesos son los que utilizan actualmente los vehículos que se dirigen a los aparcamientos del estadio y son la principal vía de entrada al barrio de Las Rosas y Las Musas. Estas actuaciones completan la ya ejecutada en 2017, la ejecución de los dos ramales de acceso al ámbito desde la M-40, indispensable para poner en funcionamiento el estadio y no saturar el tráfico en la zona.