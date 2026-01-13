Un accidente entre un autobús y un turismo se salda con un herido grave en Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Imagen de archivo de los servicios de emergencia. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre un autobús con pasajeros y un turismo se ha saldado con un herido grave en el municipio de Pozuelo de Alarcón (Madrid), según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El accidente ha tenido lugar en la Avenida Majadahonda (M-515)y en el turismo solo iba una persona que ha resultado atrapada. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que realizar labores de rescate para su posterior tratamiento por el personal sanitario.

El SUMMA 112 le ha trasladado al hospital en estado grave con fractura abierta de fémur. En las labores de rescate también han colaborado la Policía Local y los servicios de Emergencias de Pozuelo de Alarcón.