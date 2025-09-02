Un accidente múltiple entre tres turismos y un camión provoca un gran atasco en la A-2 a la altura de Torrejón - 112-COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un accidente múltiple en el kilómetro 23 de la A-2, a la altura de Torrejón de Ardoz, ha provocado un gran atasco con varios heridos potencialmente graves, ha informado los servicios de emergencias 112-Comunidad de Madrid.

En el suceso, producido sobre las 16.20 horas en el sentido salida de la vía, se han visto implicados tres turismos y un camión de grandes dimensiones provocando el corte intermitente de la carretera para que los equipos de emergencia pudieran realizar su trabajo. Esto ha generado un gran atasco en la zona.

Bomberos de la Comunidad de Madrid han conseguido liberar a dos de los conductores de los turismos y han conseguido controlar un derrame de combustible del camión.

Técnicos de Summa 112 y Cruz Roja han atendido a siete personas y trasladan a cinco de ellas de ellas a centros hospitalarios, dos con pronóstico potencialmente graves por contusiones y fracturas. Tres lo han hecho con pronóstico leve.

Las heridas con pronóstico potencialmente grave son dos mujeres de 46 y 57 años, trasladadas respectivamente al Gregorio Marañón y a La Princesa. La Guardia Civil está investigando lo ocurrido.