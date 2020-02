Los accidentes laborales mortales se redujeron en el último año un 22,8% en la región

Publicado 17/02/2020 15:19:21 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los accidentes mortales registrados en centros de trabajo en la región a lo largo de los últimos doce meses han descendido un 22,8 por ciento respecto al año anterior, según los últimos datos ofrecidos por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST).

Según ha explicado el Gobierno regional en un comunicado, en el periodo comprendido entre febrero de 2019 y enero de 2020 se registraron 44 fallecidos en accidente laboral, frente a los 57 fallecidos en 2018.

En cuanto al número total de accidentes --leves, graves y mortales-- en jornada laboral, la Comunidad de Madrid registró 76.845 siniestros en el periodo de referencia, una cifra menor aunque muy similar a la de los doce meses inmediatamente anteriores (77.131, -0,4%).

Por sectores, la siniestralidad subió tanto en la agricultura (283 accidentes, +9,27%) como en la construcción (12.019, +10,5%), y se redujo en la industria (8.678, -1,4%) y el sector servicios (55.865, -2,3%). Respecto a los datos del pasado mes de enero, se registraron cuatro accidentes mortales en el centro de trabajo -uno menos que en el mismo mes de 2018-, todos en el sector servicios.

Dos de ellos se debieron a patologías no traumáticas --derrames cerebrales, infartos etc-- y los otros dos fueron consecuencia de accidentes de tráfico. Además, se registraron otros dos fallecidos en accidente in itinere --en trayectos a o desde el lugar de trabajo--.

Por sectores, en enero la siniestralidad registró descensos en agricultura (17 accidentes, -22,7% respecto al mismo mes de 2019), industria (652 accidentes, - 4,1%) y construcción (-2,4%), y subió en el sector servicios (4.888 accidentes, +5,6%) Todos estos datos confirman a la Comunidad de Madrid como la región con el índice de incidencia de siniestralidad laboral más bajo de todas las comunidades autónomas, un 19,1 por ciento por debajo de la media nacional. Este índice refleja el número de accidentes de trabajo en jornada laboral por cada 100.000 trabajadores afiliados.

UN NUEVO PLAN CONSENSUADO CON LOS AGENTES SOCIALES

La Comunidad de Madrid ha destacado que lleva ya varios meses trabajando para definir, en colaboración con los agentes sociales, las estrategias y medidas que va a incluir el nuevo Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la región.

Las negociaciones se están llevando a cabo en el seno de la Mesa Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que participan los representantes de los sindicatos CC. OO. y UGT y de la patronal madrileña CEIM.

En paralelo a estos trabajos también se está llevando a cabo el análisis de los resultados del V Plan Director 2017-2020, con el objetivo de conocer su grado de cumplimiento y lograr una mejor orientación de las nuevas acciones propuestas.