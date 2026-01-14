Activado este jueves el nivel amarillo por nevadas en la Sierra que dejarán acumulaciones de hasta 5 centímetros

Archivo - Pisadas en suelo nevado - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo por nevadas para la jornada de este jueves en las zonas de la Sierra madrileña ante la previsión acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros, principalmente en la zona de Somosierra.

En concreto, el aviso estará activo desde las 18.00 hasta las 00.00 horas, con peligro bajo. Las previsiones apuntan a acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta 5 centímetros, especialmente en la zona de Sommosierra. La cota de nieve se situará en torno a los 1.000 y 1.200 metros.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha trasladado este aviso a organismos y ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, según han informado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.