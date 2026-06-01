Activado este lunes el aviso amarillo por temperaturas de hasta 36ºC en el sur de la región

Archivo - Varias personas en el parque de Madrid Río, a 6 de abril de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes el aviso amarillo por altas temperaturas en el tercio sur de la Comunidad de Madrid, donde los termómetros podrían llegar a alcanzar los 36ºC.

En concreto, el aviso afecta a la zona Sur, Vegas y Oeste de la Comunidad de Madrid entre las 14 y las 20 horas de este lunes, de acuerdo con la previsión oficial de la Aemet y de la que se hacen eco administraciones como la Delegación del Gobierno.

El tiempo para este lunes apunta a cielos poco nubosos con posibilidad de algún chubasco aislado por la tarde en la Sierra, mientras que el viento soplará flojo variable. Las temperaturas oscilarán entre los 15ºC de mínima y máximas de 36ºC