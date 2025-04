Acuerdo en la recogida de papel, cartón y vidrio y la huelga para el resto está pendiente de una reunión esta tarde

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha anunciado que se ha alcanzado un acuerdo entre representantes de los trabajadores y empresas concesionarias en la recogida selectiva de papel, cartón y vidrio mientras que la huelga para el resto de fracciones está pendiente de una reunión que se producirá esta tarde a las 17 horas.

"En la recogida selectiva, en papel, cartón y vidrio, se ha llegado un acuerdo y, por tanto, eso sí se recogerá como todos los días", ha avanzado el delegado en un encuentro con la prensa minutos antes de la celebración de la comisión del ramo.

El delegado confía en que se pueda alcanzar un acuerdo en la reunión de esta tarde pero, en todo caso, "el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto ya ese decreto de servicios mínimos". "Lo que sí pedimos a los sindicatos y a las empresas es que garanticen el cumplimiento de los servicios mínimos. Nosotros tenemos que respetar el derecho a huelga, los trabajadores tienen derecho a esa huelga, pero también los madrileños tienen derecho a que se preste ese servicio con los servicios mínimos del 50% en días alternos en cada uno de los distritos", ha subrayado.

Este lunes, de no alcanzarse acuerdo, se recogerá la basura en once distritos y mañana martes en diez, "de tal manera que no se acumule una acumulación de más de 48 horas de las bolsas de basura".

"Pedimos a los ciudadanos que nos saquen la basura en aquellos días en los que no se recoge la misma en sus distritos. Vamos a contar con la colaboración de todos, con las empresas y los sindicatos para que se sienten y no se levanten hasta que lleguen a un acuerdo. También con los sindicatos y con la empresa para el cumplimiento de los servicios mínimos y con los vecinos para que nos saquen la basura cuando no vaya a ser recogida", ha concluido.