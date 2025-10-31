Acusado de matar en Móstoles a su mujer y encerrar a su hijo para que no pidiera ayuda alegará que sufrió un arrebato

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La defensa de un acusado de asesinar en mayo de 2023 a su mujer delante de su hijo de 13 años, quien trató de evitar la agresión al lanzarse encima de su padre, solicita que se le apliquen las atenuantes de confesión y arrebato u obcecación para rebajar la pena de prisión por un delito de homicidio.

El juicio por el crimen ocurrido el 11 de mayo de 2023 en Móstoles ha arrancado esta mañana con la selección del jurado popular y los alegatos previos de las partes. La prueba testifical arrancará el próximo lunes y está previsto que el acusado declare el jueves.

Cuando los servicios de emergencias llegaron a la vivienda, se encontraron a la mujer moribunda en presencia de su hijo y los abuelos del niño. El pequeño solicitó a los vecinos ayuda por las escaleras del inmueble al grito de "socorro están matando a mi madre". Pero su padre le interceptó y le encerró en la casa.

El fiscal solicita 31 años de prisión por un delito de asesinato, otro de maltrato habitual en el ámbito familiar y otro de lesiones. El abogado de la familia eleva la pena a casi 40 años por asesinato con agravante de violencia de género, maltrato en el ámbito familiar y lesiones al hijo.

A su llegada a la Audiencia, el letrado ha señalado que en la vista oral quedará probado el maltrato al sufrir la víctima durante años insultos y amenazas por parte del agresor. Además, ha apuntado que el hijo sufre las secuelas que puedes tener "cuando ves a tu padre matar a tu madre" como afecciones psicológicas y emocionales.

El día de los hechos, el menor se abalanzó sobre su padre para evitar la agresión y trató de pedir auxilio, siendo encerrado en la vivienda por su padre. Tras ello, le espetó : "Ella me ha jodido la vida, ahora se la jodo yo a ella".

En su escrito de defensa, el abogado defensor solicita que se aplique a su cliente las circunstancias atenuantes de arrebato u obcecación, así como de confesión.

Para que se contemple la atenuante de confesión, tiene que concurrir que el acusado lo reconozca antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él y confesar la infracción a las autoridades.

AÑOS DE HUMILLACIONES

Según el fiscal, el acusado ejerció durante años sobre la víctima de forma "reiterada" un sometimiento "constante" mediante humillaciones, menosprecios y control sobre el tiempo y la vida de la misma, "creando así una situación permanente de dominación sobre ella, atemorizándole e impidiéndole el libre desarrollo de su vida a través de actos de mayor o menor entidad".

Según el escrito de Fiscalía, el acusado y la víctima mantenían una relación sentimental desde hacía doce años y convivían en un domicilio de Móstoles.

Como consecuencia de la mala relación larvada durante la convivencia, la mujer decidió divorciarse, una circunstancia que el acusado no llegó a asumir, al punto que comenzó a manifestarle que "le está preparando una sorpresa".

Así, entre las 6 y las 7 horas del 11 de mayo de 2023 el hombre comenzó una discusión con su pareja en el domicilio familiar, donde también residía un hijo de 13 años de edad, durante la cual cogió un arma blanca y se abalanzó sobre G. M. S. S. "de modo sorpresivo e imprevisto".

En ese preciso instante, el hijo que se había despertado al oír gritar a su madre, acudió a la habitación, lanzándose encima de su padre pidiéndole que parase la agresión a lo que el hombre contestó: "ella me ha jodido la vida, ahora se la jodo yo a ella". A continuación, el acusado apartó de encima a su hijo y le propinó un empujón, cayendo el menor al suelo.

Poco después el hijo salió del domicilio a pedir ayuda. En ese preciso instante el acusado cerró la puerta de la vivienda con llave con la intención de garantizar su propósito de dar muerte a la mujer a la que siguió acometiendo con el arma en el cuello y en la cara.

Como consecuencia de estos hechos la mujer, aún con vida, fue trasladada al hospital Doce de Octubre donde falleció a las 17:10 horas de ese mismo día.

A consecuencia de estos hechos el acusado se encuentra en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza. Asimismo, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Móstoles de julio de 2023 se acordó la suspensión de la patria potestad de F. M. C. respecto de su hijo menor, no estableciéndose régimen de visitas y de comunicaciones del progenitor con el menor.