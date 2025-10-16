Un acusado de matar a su mujer en Móstoles en 2023 acepta 15 años de prisión por homicidio con agravante de género

Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un acusado de matar a puñaladas en junio de 2023 a su pareja en Móstoles, quien le había denunciado hasta en trece ocasiones, ha aceptado una condena de quince años de prisión por un delito de homicidio con las agravantes de género y de parentesco.

El pacto se alcanza después de que ayer la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid se viera obligara a suspender la sesión por los gritos que profería el acusado. De igual modo, el tribunal ha expulsado esta mañana al procesado hasta en dos ocasiones por su actitud, aceptando éste finalmente un acuerdo de conformidad con el fiscal y la acusación particular.

En su declaración, el asesino reconoció el crimen y aseguró que lo hizo porque explotó por los "cuernos" que ésta le ponía con varios hombres. El fiscal solicitaba 30 años de prisión por un delito de homicidio con una agravante de abuso de superioridad, de género y de parentesco.

El acusado mantenía una relación sentimental desde hace aproximadamente quince años con Vanesa M. A., con la que convivía en un piso en Móstoles.

Los hechos se produjeron el 28 de junio de 2023 sobre las 19:45 horas, cuando e procesado inició con su pareja una discusión, en el seno de la cual, el acusado cogió un arma blanca monocortante, tipo cuchillo jamonero, se abalanzó con el arma sobre la misma asestándole múltiples cuchilladas, pese a que la víctima intentó protegerse forcejeando con aquél.

La relación que mantenía el acusado con su novia era "una relación basada en la dominación y el desprecio a la condición de mujer de Vanessa, con ausencia de los valores mínimos de respeto por parte del acusado, constando numerosísimas denuncias al acusado por conductas de violencia de género a lo largo de la relación, esto es, en 2010, 2012, 2015 y 2016".

Según datos de la Fiscalía, figuran trece denuncias, destacando dos denuncias en 2023. El acusado huyó del domicilio, siendo detenido sobre las 21:10 horas del día 28 de junio de 2023 en el KM 18,4 vía de servicio A-5 sentido Madrid.