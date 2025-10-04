Adiós a los días no lectivos en febrero: por qué este curso 2025-2026 se concentran en octubre y diciembre

Archivo - Varios niños van al colegio, a 29 de abril de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El calendario escolar de la Comunidad de Madrid para el curso 2025-2026, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el pasado 13 de mayo, incluye una novedad destacada respecto a años anteriores: la desaparición de los días no lectivos de febrero --la conocida "semana blanca"-- y su traslado al primer trimestre, concretamente a los meses de octubre y noviembre.

Según explicaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación, el cambio busca equilibrar el calendario escolar. El primer trimestre de este curso es más largo de lo habitual porque varios festivos nacionales --12 de octubre, 1 de noviembre y 6 de diciembre-- coinciden en sábado o domingo, mientras que el segundo queda más corto al celebrarse la Semana Santa a finales de marzo.

Mantener los días no lectivos en febrero habría reducido significativamente la actividad de ese periodo, por todo ello, este año se ha acordado su traslado a noviembre y diciembre.

Así, de acuerdo con lo publicado en el BOCM, los días no lectivos para los centros educativos madrileños en este curso 2025-2026 serán: 13 de octubre de 2025, 3 de noviembre de 2025, 7 de enero de 2026, 27 de marzo de 2026 y 6 de abril de 2026. En el caso de Escuelas Infantiles (red pública y privadas sostenidas con fondos públicos) y unidades de primer ciclo en colegios, el único día no lectivo es el 7 de enero de 2026.

Además, las vacaciones de Navidad abarcan del 20 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 (ambos incluidos) y Semana Santa del 27 de marzo al 6 de abril de 2026 (ambos incluidos).

UN CALENDARIO EN CONSTANTE AJUSTE

Desde la Consejería recuerdan que cada año el calendario escolar se construye teniendo en cuenta la distribución de los trimestres y la ubicación de los festivos. No se trata de un esquema fijo: los días no lectivos se ajustan en función del inicio y final de curso o de la concentración de vacaciones y festivos nacionales en determinadas fechas.

En este curso 2025-2026, esa planificación ha supuesto decir adiós a los días libres de febrero y reubicarlos en otoño, con el objetivo de equilibrar los periodos lectivos, repartir mejor los descansos del alumnado y evitar que el segundo trimestre quede demasiado reducido de actividad.