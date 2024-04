Adjudicatarios de inmuebles de Agencia de Vivienda Social recibirán una guía sobre espacios respetuosos de convivencia

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Vivienda Social (AVS) repartirá a partir de la próxima semana entre los adjudicatarios de una vivienda social ejemplares de una guía que ha editado para ayudar a los vecinos a mantener espacios de convivencia óptimos tanto en sus inmuebles como en las zonas comunes de los edificios que habitan.

En concreto, se han editado mil ejemplares de esta guía en la que se incluyen 10 objetivos sobre normas sencillas de comportamiento que van, desde recomendaciones para preservar limpio el edificio, a consejos útiles de ahorro en el consumo del agua o la luz y a la correcta gestión de los residuos.

Los trabajadores sociales de la AVS también reforzarán el mensaje de esta guía explicando cada uno de los puntos a los inquilinos de cara a fomentar la inserción y promover el civismo, la tolerancia y el respecto entre los residentes, ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

Por ello, este texto informativo se repartirá, además de a los nuevos adjudicatarios, a aquellos ciudadanos con los que estos profesionales realizan algún tipo de intervención.

Los seis primeros apartados tratan sobre conservación y uso del edificio: limpieza, cómo actuar en caso de incendio, cómo evitar problemas y denuncias, el respeto a los horarios de descanso, reglas básicas sobre desechos o cómo ha de ser la convivencia con animales de compañía.

Los siguientes abordan cuestiones como respetar las zonas libres de humo, no aparcar más de un vehículo por plaza de garaje o buenas prácticas como fomentar el respeto y la tolerancia; preocuparse por el bienestar del resto del vecindario; prevenir la soledad no deseada, prestando atención a aquellas personas de edad avanzada que no tienen familia y llamando a la Agencia de Vivienda Social en caso de detectar una ausencia prolongada de estos mayores.

También contempla consejos para hacer un uso responsable del agua o de la energía y ofrece información de interés sobre el reciclaje y la separación de residuos.