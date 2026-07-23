AEDAS Homes finaliza la construcción de 944 viviendas del Plan Vive en la Comunidad de Madrid - AEDAS HOMES

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

AEDAS Homes, compañía de Neinor Group, ha finalizado la construcción de las 944 viviendas asequibles que le fueron adjudicadas en el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, tras obtener Certificados Fin de Obra (CFO) de los proyectos residenciales.

Las 944 viviendas se distribuyen en tres promociones situadas en los municipios de Aranjuez (400 viviendas), Navalcarnero (318) y Villalbilla (226), según ha informado la compañía en un comunicado.

Los inmuebles incluyen viviendas de uno, dos y tres dormitorios, además de zonas comunes con piscina, áreas ajardinadas y espacios de juego infantiles.

La promotora prevé sacar esta oferta de vivienda al mercado en los próximos meses para abrir el proceso de inscripción de los interesados, mientras que la entrada de los primeros residentes en los inmuebles está prevista para principios de 2027.

La actuación, tal y como ha subrayado la empresa, está parcialmente financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation UE. En este sentido, ha señalado que la obtención de los Certificados Fin de Obra dentro del plazo fijado permite cumplir los requisitos establecidos para el acceso a la financiación europea.

La empresa atribuye la ejecución de los proyectos al trabajo desarrollado por Sanjose Constructora desde agosto de 2024, periodo en el que se emplearon Métodos Modernos de Construcción (MMC), así como a la colaboración administrativa de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos de Aranjuez, Navalcarnero y Villalbilla.

Con esta actuación, AEDAS Homes asegura participar en el desarrollo de más de 5.000 viviendas asequibles en el marco del Plan Vive. En concreto, afirma haber concluido ya, como adjudicataria o 'project manager', más de 4.300 viviendas correspondientes a las fases I y III del programa.

Asimismo, la compañía señala que prevé finalizar antes de que concluya el año otro proyecto de 170 viviendas en Torrelodones y que colabora en el desarrollo de otras 500 viviendas del Plan Vive adjudicadas a Sanjose Constructora en los municipios de Móstoles y Loeches.