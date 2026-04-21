Aemet activa el aviso amarillo por tormentas en la zona metropolitana y del Henares hasta las 20H

Archivo - Archivo.- Un hombre se resguarda del sol bajo un paraguas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso de nivel amarillo por tormentas en el área Metropolitana y del Henares hasta las 20.00 horas de este martes.

En concreto, las previsiones apuntan a tormentas hasta las 20.00 horas en esta zona, con una probabilidad de entre un 40% y un 50%, y acompañadas de rachas muy fuertes de viento, según la última actualización de la Aemet.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) se ha hecho eco de este aviso en su perfil oficial en redes sociales.