Aemet actualiza el aviso amarillo por nevadas en la Sierra y las acumulaciones sobre 1.000 metros llegarán hasta 10 cm

Un coche circula por la nieve en Madrid - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su aviso amarillo por nevadas en la zona de la Sierra de Madrid y ha aumentado su previsión de acumulaciones a hasta 10 centímetros por encima de los 1.000 metros de altura.

Concretamente ha acortado su aviso, que pasa de activarse a las 14 horas de este martes a las 18 horas y su final en vez de preverse al mediodía de este miércoles, será a las 9 horas.

Por su parte, la Agencia de Seguridad y Emergencias, Madrid 112, ha trasladado la información a los ayuntamientos de la zona de la Sierra y a los organismos de seguridad y emergencias.

Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias, Madrid 112, han recomendado a los madrileños, fundamentalmente a los conductores que vayan a transitar en este periodo por la zona de la Sierra, que lo hagan provistos de cadenas o neumáticos de invierno con el depósito de combustible lleno..

También han recomendado que lleven un móvil cargado, si puede ser batería de repuesto, y también ropa de abrigo y una manta para poder abrigarse en caso de quedarse parado dentro de vehículo. "Y en cualquier caso, y en caso de emergencia, avisar al 112", ha rematado el portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid Luis Serrano en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.