Aemet amplía el aviso amarillo por nevadas el lunes al área metropolitana de Madrid

Archivo - Segundo día de nieve en la capital tras el paso de la borrasca Filomena, en Madrid (España), a 8 de enero de 2021. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso amarillo por nevadas al área metropolitana de Madrid de cara al próximo lunes 5 de enero con previsión de nieve en cotas bajas con acumulados de hasta 2 centímetros.

En concreto, el aviso estará activo desde la medianoche hasta las 10:00 y según ha informado Emergencias Madrid, Madrid activa el Plan de Emergencias Invernales (PEIAM) en su nivel de alerta y seguimiento (situación operativa 0) y Emergencias recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos a zonas afectadas.

Según Emergencias Madrid, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se reunirá este domingo para tratar la situación. Para este domingo se mantiene aviso amarillo por nieve en la Sierra entre las 15:00 y las 24:00 horas.