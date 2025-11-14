La Aemet emite aviso naranja por lluvias en la sierra de la Comunidad de Madrid

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso naranja por lluvias en la zona de la sierra madrileña, según ha informado este viernes Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Así, en una actualización del Boletín de Fenómenos Meteorológicos Adversos para el día de hoy, la Aemet ha indicado que dicho aviso estará activo hasta las 6.00 horas, advirtiendo de que se puede producir una precipitación de hasta 80 milímetros de agua en la zona mencionada.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha trasladado esta información a los ayuntamientos de la zona de la sierra y a los servicios de seguridad y emergencias, y recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Asimismo, pide evitar carreteras que se puedan ver afectadas por la lluvia de manera importante y zonas inundables, y recuerda que, en caso de emergencia, la población puede llamar al 112.