La Aemet emite doble aviso amarillo por lluvias y tormentas este sábado en la Sierra

Archivo - Foto de archivo del río Manzanares. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un doble aviso de nivel amarillo en la Sierra de cara a este sábado por lluvias y tormentas.

En concreto, el aviso estará activo a las 15 horas y está previsto que finalice a las 22 horas de la noche, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Además, este episodio de lluvias y tormentas podría ir acompañado, según Aemet, de granizo y de fuertes rachas de viento.