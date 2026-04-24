La Aemet emite doble aviso amarillo por lluvias y tormentas este sábado en la Sierra

Archivo - Foto de archivo del río Manzanares.
Archivo - Foto de archivo del río Manzanares. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: viernes, 24 abril 2026 20:07
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MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un doble aviso de nivel amarillo en la Sierra de cara a este sábado por lluvias y tormentas.

En concreto, el aviso estará activo a las 15 horas y está previsto que finalice a las 22 horas de la noche, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Además, este episodio de lluvias y tormentas podría ir acompañado, según Aemet, de granizo y de fuertes rachas de viento.

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