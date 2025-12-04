Las aerolíneas que operan en Barajas programan 4.610 vuelos en este puente de la Constitución-Inmaculada Concepción

Archivo - Varias personas observan las salidas de los vuelos en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas prevé operar un total de 4.610 vuelos en este puente de la Constitución-Inmaculada Concepción, entre este viernes día 5 y el 8 de diciembre, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

Esta cifra supone 225 movimientos previstos más, un 5,13%, que en la misma festividad de 2024, cuando el puente se prolongó desde el jueves día 5 de diciembre hasta el domingo día 8.

En esta ocasión, la jornada de este viernes es la que registra mayor número de vuelos previstos, con 1.219 operaciones. Le siguen el lunes día 8, Día de la Inmaculada Concepción, con 1.175.

Según los datos facilitados por Aena, el sábado día 6, Día de la Constitución, es la jornada con menos operaciones previstas, un total de 1.055, por delante del domingo día 7, cuando se esperan 1.161 movimientos.