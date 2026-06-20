Afecciones en la red de Cercanías el fin de semana: cierre de Sol, trenes de C-5 hasta Atocha y C-3 con cortes nocturnos

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La red de Cercanías de Madrid volverá a sufrir este fin de semana varias afecciones por obras que conllevan el cierre de la estación de Sol, modificaciones en la C-5, con trenes que iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha, y cortes nocturnos en C-3 entre Getafe Industrial y Valdemoro y la estación de Parla cerrada a partir de las 23.00 horas.

En concreto, la estación de Sol (líneas C-3, C-4a y C-4b) estará cerrada el sábado y el domingo por obras de mejora en el túnel. De este modo, los trenes de la C-3 procedentes de Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha.

Por su parte, los de la C-4 procedentes de Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes finalizarán en Nuevos Ministerios, y los procedentes de Parla terminarán en Atocha.

Los viajeros de estas dos líneas que deseen hacer el trayecto entre Nuevos Ministerios y Atocha tendrán a su disposición las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, que hacen este recorrido por el túnel de Recoletos con parada en la estación del mismo nombre.

Las obras tienen como objetivo mejorar la capacidad de las líneas C-3 y C-4, que pasan por el túnel de Sol, y forman parte de una serie de trabajos para mejorar la línea C-5.

Además, los trenes de la C-3 (Aranjuez-Atocha-Sol-Chamartín) no circularán entre las estaciones de Getafe Industrial, Pinto y Valdemoro desde las 23.00 horas y hasta la finalización del servicio. Además, la estación de Pinto permanecerá cerrada en horario nocturno, por lo que los últimos trenes del día no podrán parar ni circular por ella.

De esta forma, los trenes procedentes de Aranjuez iniciarán y finalizarán su servicio en Valdemoro, mientras que los procedentes de Madrid lo harán en Getafe Industrial. Renfe ha dispuesto un servicio alternativo de transporte en autobús en ambos sentidos, debidamente señalizado, entre estas tres estaciones.

Estas modificaciones se repetirán los días 27 y 28 de junio. En este caso, están motivadas por las obras de mejora que va a realizar Adif en estos periodos nocturnos, trabajos que se van a centrar en la catenaria (línea aérea de contacto) de la estación de Pinto, instalando nuevos elementos que incrementarán la fiabilidad de las instalaciones y facilitarán su mantenimiento.

AFECCIONES EN C-5

Por su lado, los trenes de línea C-5 (Móstoles-El Soto-Humanes)iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha en el marco de las obras que Adif está acometiendo para ampliar la capacidad de la estación de Atocha.

De este modo, los viajeros de la C-5 que deseen continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar trasbordo a otro tren de la línea en esta misma estación.

REAJUSTE EN C-1

Además, en la C-1 (Chamartín-Aeropuerto T4) habrá un reajuste del servicio de trenes este sábado, entre las 09.30 y las 14.00 horas, por lo que se recomienda a los viajeros consultar los horarios antes de viajar.

Renfe está informando a los viajeros de estos trabajos por sus canales habituales, megafonía en trenes y estaciones, cartelería física y redes sociales ('X'), así como el canal de WhatsApp.