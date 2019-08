Afectados por un brote de gastroenteritis 23 médicos de La Princesa tras comer en la cafetería de personal

Publicado 29/08/2019 14:32:37 CET

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23 médicos del Hospital Universitario La Princesa contrajeron gastroenteritis tras comer en la cafetería de personal del centro durante una guardia, según ha informado CCOO en un comunicado y han confirmado a Europa Press fuentes del centro.

El sindicato ha desgranado que los primeros casos de este brote comenzaron el día 18 de agosto y que el último de los afectados que presentó síntomas lo hizo el pasado día 21.

Según CCOO, la mesa de calor de la cafetería del centro se encontraba averiada desde el 3 de julio y que, supuestamente, las bandejas de comida se mantenían en los hornos, pero "los técnicos observaron varias en la encimera a temperatura ambiente".

"Tampoco se registran los postres elaborados, ni las fechas de elaboración de los mismos en el libro de registros, ni se etiqueta adecuadamente la fecha de elaboración de los postres", relataría el informe al que hace referencia CCOO.

Por ello, el sindicato entiende que ha habido una serie de irregularidades y el "incumplimiento" de las normas de prevención de riesgos del centro, por lo que responsabiliza de este brote a la Dirección del Hospital, a la responsable del Servicio de Prevención del centro y a la Consejería de Sanidad del Gobierno regional.

Por su parte, desde el hospital han asegurado a Europa Press que en ningún caso "la patología revestía gravedad" y que "no se produjeron bajas". Así, han añadido que todos se recuperaron sin necesidad de tratamiento específico.

"Desde la Dirección Gerencia se dio aviso a la Dirección General de Salud Pública, que llevaron a cabo la inspección y tomaron muestras de alimentos", han aclarado.

Tras esta inspección, comunicaron una serie de incidencias leves a la gestora de la cafetería y "ya han sido solucionada"; pero han remarcado que, hasta el momento, no se ha podido "establecer una relación directa entre la cocina y el suceso". Además, han precisado que como el suceso no era de "alta gravedad" no se consideró necesario avisar al Comité de Salud Laboral.