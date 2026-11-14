Afectados por el cierre de Urgencias Pediátricas del Gómez Ulla impulsan una recogida de firmas para evitar su clausura

Archivo - Fachada del Hospital Gómez Ulla - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cierre de las Urgencias Pediátricas del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla anunciado a partir del próximo día 23 dejará a los vecinos de los distritos de Carabanchel y Latina sin un recurso asistencial que los afectados califican de "pilar fundamental" para la asistencia sanitaria de la zona.

En concreto, este centro hospitalario cerrará las Urgencias Pediátricas el próximo día 23 por falta de especialistas para atender el servicio, según han denunciado los sindicatos, que aseguran que esta decisión es indefinida.

El complejo, que presta servicio a las zonas básicas de salud de Puerta Bonita, Vista Alegre, Los Yébenes y Los Cármenes, depende del Ministerio de Defensa pero atiende también a población civil mediante el acuerdo con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Para los vecinos de esta zona, se trata de un centro hospitalario que durante años ha sido "pilar fundamental" de la atención médica de la zona, "brindando una atención rápida y efectiva", según relata un padre de dos bebés mellizos que reciben atención en el mismo. Este afectado ha impulsado una iniciativa en la plataforma de peticiones ciudadanes Change.org para buscar apoyos contra el cierre del servicio, una medida con un "impacto devastador" sobre la vecindad.

"El cierre de este servicio obligará a que las familias viajen mayores distancias en situaciones de emergencia, lo cual podría resultar en tragedias evitables debido al tiempo perdido. Los hospitales cercanos ya están abrumados y no podrán absorber el aumento de pacientes con necesidades críticas que inevitablemente resultará del cierre de las urgencias en el Gómez Ulla", indica Álvaro García Martín, impulsor de la iniciativa que en los primeros cuatro días ya había recabado 2.000 firmas verificadas de apoyo.

En este contexto, se propone "trabajar en conjunto con las autoridades sanitarias" para buscar alternativas que mantengan abierto el servicio y evitar que "ningún niño quede desprotegido y que todos tengan acceso a la atención que merecen".

"Esto podría incluir la reasignación de recursos, la reestructuración de turnos para el personal médico o incluso el establecimiento de alianzas con universidades para el entrenamiento y reclutamiento de más personal especializado", ha apuntado.

En este sentido, la Consejería de Sanidad ha anunciado que mantiene conversaciones con el director del Gómez Ulla, Francisco Javier Areta, para buscar soluciones para ayudar al Gómez Ulla "a buscar profesionales en bajas sobrevenidas que han hecho que el número de pediatras en las urgencias sea bajo".

Así lo indicó recientemente la consejera del ramo, Fátima Matute, quien ha explicado que se trabaja de forma conjunta para que la población del área de influencia del hospital, 1,1 millones de personas, pueda tener acceso a la atención pediátrica en otros hospitales o puntos de atención en la Comunidad.

Matute recordó la falta de profesionales pediátricos en toda España y apeló a la búsqueda de fórmulas que hagan atractiva la especialidad a quienes terminan la formación. "Eso es lo que tenemos que trabajar como un equipo, pero asegurando siempre que no se quede ningún niño sin asistir en la Comunidad de Madrid", enfatizó.

FALTA DE PROFESIONALES

Desde las organizaciones sindicales se ha denunciado que esta situación responde a la falta de profesionales. Así, en los últimos tres meses han pasado de 14 a 9 por incapacidades temporales, una excedencia y la marcha de dos profesionales a otros centros.

Todo ello cuando, según cifras de CGT, en estos cuatro últimos años la asistencia a niños en este servicio se ha multiplicado exponencialmente (de 11.317 en 2021 a 16.169 en 2025).

Según han denunciado desde CSIF, además, no ha sido comunicada a ningún sindicato ni a ningún órgano colegiado, ni a la Mesa Delegada ni a la Junta de Personal.

Desde CC.OO. ha remarcado la falta de facultativos y la utilización de profesionales de enfermería y TCAE para cubrir necesidades de otros servicios como circunstancias que agravan las dificultades para mantener una atención adecuada.

Así, sitúa entre los problemas de cobertura la organización de determinadas plazas médicas, que, según explica, permanecen reservadas ante posibles incorporaciones de profesionales de las Fuerzas Armadas. El sindicato advierte de que este sistema puede dejar necesidades asistenciales sin cubrir cuando esas incorporaciones no se producen o cuando los profesionales destinados al hospital cesan o cambian de destino.

Además, tanto CC.OO. como CGT han alertado de que el cierre se produciría a las puertas del invierno, cuando aumentan las infecciones respiratorias y las bronquiolitis. Según sus estimaciones, la derivación de más de 80 pacientes diarios incrementaría la presión sobre otros hospitales públicos que ya soportan una elevada demanda.

Asimismo, los sindicatos han trasladado su preocupación por el futuro de la unidad de hospitalización de salud mental infantojuvenil del Gómez Ulla, dotada con diez camas. En concreto, advierten de que su funcionamiento requiere profesionales suficientes y apoyo pediátrico para atender a los menores durante sus ingreso.

CGT ha criticado la gestión del Ministerio de Defensa y ha denunciado que la Comunidad de Madrid adeuda al Ministerio cerca de 100 millones de euros por la atención sanitaria prestada a ciudadanos madrileños en el hospital. Al hilo, ha reclamado cambios urgentes para evitar el deterioro del servicio y proteger a pacientes y trabajadores.

Por su lado, CC.OO. ha exigido que se garanticen los recursos humanos necesarios para mantener las urgencias pediátricas y preservar una sanidad pública accesible y de calidad. "No se puede hablar de modernización mientras se cierran prestaciones esenciales por falta de personal y se obliga a la ciudadanía se obliga a la ciudadanía a desplazarse para recibir atención en su hospital de referencia", ha remarcado.