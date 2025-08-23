Los afectados por el incendio de Tres Cantos podrán pedir las ayudas de la Comunidad a partir de septiembre

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los afectados por el incendio de Tres Cantos la pasada semana, que provocó daños especialmente en Soto de Viñuelas, podrán empezar a pedir las ayudas que pondrá en marcha la Comunidad a mediados de septiembre, según ha apuntado este sábado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert.

En declaraciones a los medios en una visita a las instalaciones de ASV NATUR FLOR de la capital, la consejera madrileña ha recordado además que la Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil en el caso del incendio forestal de Tres Cantos, lo que implicaría además ayudas estatales.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ya anunció ayudas para reparación de viviendas y explotaciones, contratación de empleados destinados a la limpieza y reparación de las zonas afectadas, reposición de ovejas de razas autóctonas de la mano del Imidra o la reducción de la tarifa del agua durante un año.

"En septiembre estará el convenio hecho y por tanto a partir de septiembre se podrán empezar a solicitar" estas ayudas, según ha aclarado la consejera madrileña, quien ha recordado además que desde la Consejería de Medio Ambiente se está trabajando para ayudar a los ganaderos en la reconstrucción para que "todo lo que es el ganado, tanto bovino como ovino", esté accesible.