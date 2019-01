Afectados por venta de viviendas del IVIMA se manifestarán el martes para exigir que continúe la investigación judicial

Publicado 07/01/2019 8:59:35 CET

Afectados por la venta de viviendas del IVIMA se manifestarán este martes frente a los Juzgados de Plaza Castilla contra la petición cursada por la Fiscalía para que se archive la causa penal sobre esta operación.

Así, miembros de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (AVVI) se concentrarán para pedir al titular del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid que continúe su investigación por la venta de casi 3.000 viviendas del IVIMA a un fondo de inversión en 2013 "hasta las últimas consecuencias".

Lo harán bajo el lema 'Nuestras casas no son un negocio, no queremos que se de carpetazo a nuestra querella' para que la investigación judicial sobre la operación no "se cierre en falso".

La asociación ha asegurado "no entender" la causa del "repentino cambio de postura" de la Fiscalía Provincial, que ahora no ve acreditado que en dicha venta se incurriera en delitos de prevaricación, fraude o malversación, cuando a juicio de los afectados todo el proceso estuvo "trufado de irregularidades".

Por eso, ha señalado que sus abogados "esperan" la llegada del escrito de la Fiscalía que pide este archivo del caso penal para "estudiar" las posibilidades de recurrirlo y que también siguen abiertos cinco procesos contencioso-administrativos sobre la operación de venta.

Por tanto, insisten en "reclamar" al Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid que no "de carpetazo" a un proceso en el que han depositado "enormes esperanzas".