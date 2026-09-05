La afición del Rayo se manifestará este sábado en Vallecas en pleno choque entre el club y la Comunidad por el estadio

Archivo - Grafitti frente al Estadio de Vallecas, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aficionados del Rayo Vallecano se echarán este sábado a las calles de Vallecas para reclamar un estadio "digno" y pedir la salida del presidente del club, Raúl Martín Presa, en plena escalada del enfrentamiento entre la entidad franjirroja y la Comunidad de Madrid por el estado del recinto.

La movilización, convocada por Plataforma ADRV bajo el lema 'El Rayo es de Vallekas o no será', partirá a las 16.45 horas de la Fuente de la Asamblea, junto a la Asamblea de Madrid, y concluirá en el Estadio de Vallecas. La Federación de Peñas del Rayo también ha difundido la convocatoria y ha llamado a los seguidores a mostrar su "hartazgo" con la gestión de Presa.

"Defender nuestro estadio, luchar para que tenga unas condiciones dignas. Que se marche la persona que ha estado jugando durante años con nosotros y que sigue maltratando a nuestro equipo", señaló Plataforma ADRV al anunciar una protesta que la Federación de Peñas enmarca en la voluntad de "recuperar" un Rayo "fiel a sus valores de respeto al aficionado, a la cantera y al femenino".

La marcha tendrá lugar, además, el mismo día en el que el Rayo debe recibir al Racing de Santander a las 18.30 horas, aunque el encuentro volverá a disputarse lejos de Vallecas. LaLiga ha confirmado el Estadio Ontime Butarque, en Leganés, como escenario del partido al mantenerse la suspensión cautelar que pesa sobre la concesión del recinto vallecano.

NUEVO CRUCE ENTRE LA COMUNIDAD Y EL RAYO

La protesta llega en uno de los momentos de mayor tensión entre el club y la Comunidad desde el inicio del conflicto. Este mismo viernes, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha afirmado que el objetivo de Presa "nunca ha sido permanecer" en el actual Estadio de Vallecas y ha reprochado a la entidad que no haya mantenido el campo "en condiciones".

De Paco ha asegurado que la Comunidad está "acelerando absolutamente todos los procesos" y ha vuelto a atribuir al Rayo incumplimientos en sus obligaciones de mantenimiento. A su juicio, el estadio "ni está ni ha estado en los últimos años a la altura" del equipo y el club está "absolutamente suspenso" en lo relativo al cuidado del recinto.

El choque había escalado ya esta semana. El Rayo sostuvo que la empresa encargada de la auditoría había emitido un informe preliminar "favorable" sobre la seguridad y salubridad del estadio y reclamó que se levantara la suspensión para volver a jugar en Vallecas ante el Racing. La Comunidad lo negó tajantemente.

"No existe ningún informe técnico que avale lo que dice ese comunicado, es totalmente falso", respondió De Paco, mientras el Ejecutivo autonómico mantuvo que el regreso al campo seguirá condicionado a las conclusiones de la segunda auditoría que está comprobando las actuaciones realizadas por el club en las últimas semanas.

Dos días antes, el enfrentamiento había alcanzado también a la auditoría inicial. El Rayo acusó a la Comunidad de haber mantenido "oculto" durante más de siete meses el informe que desembocó en la suspensión, mientras que De Paco respondió acusando al club de un "intento desesperado de tapar la realidad" y de actuar con "mala fe" para eludir sus responsabilidades sobre el mantenimiento.

EL ORIGEN: LA SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN A FINALES DE JULIO

El origen de la actual situación se remonta a julio, cuando la Comunidad de Madrid dictó una orden para iniciar la extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo y acordó como medida cautelar su suspensión inmediata tras conocer una auditoría que detectó "graves" deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento.

El informe apuntaba a problemas relacionados, entre otros, con los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas y las condiciones higiénico-sanitarias. La Administración autonómica justificó entonces la medida cautelar en la necesidad de recuperar el control efectivo del recinto y actuar con urgencia para garantizar la seguridad.

El conflicto subió de tono apenas un día después, cuando técnicos y operarios enviados por la Comunidad no pudieron acceder al estadio para iniciar las actuaciones previstas. El Gobierno regional llegó a presentar una denuncia ante la Policía Nacional contra el Rayo por impedir la entrada de su personal.

Tras varios días de bloqueo, De Paco y Presa mantuvieron una reunión y los técnicos regionales pudieron finalmente acceder a las instalaciones. El Rayo acometió posteriormente distintas actuaciones dirigidas a solventar las deficiencias detectadas, aunque la Comunidad ha mantenido desde entonces y en todo momento la suspensión cautelar.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha insistido en que el equipo no volverá a disputar partidos en su campo hasta que una nueva auditoría certifique "al 100%" que el estadio es seguro en todos aquellos elementos cuestionados por el primer informe.

EL PRIMER EXILIO A BUTARQUE Y LAS PROTESTAS DE LAS PEÑAS

La suspensión obligó al Rayo a disputar ya fuera de Vallecas su primer partido como local de la temporada, frente al Deportivo Alavés el pasado 20 de agosto. El encuentro se trasladó al Estadio Ontime Butarque de Leganés después de que no fuera posible regresar al recinto vallecano.

Las peñas rayistas habían anunciado previamente que no acudirían a Butarque ni a ningún otro estadio cuando el Rayo ejerciera como local fuera de Vallecas y reclamaron al club la devolución de la parte proporcional del abono correspondiente a esos encuentros.

El choque frente al Alavés acabó finalmente disputándose en Leganés y ahora el Rayo-Racing supondrá una nueva jornada como local fuera de Vallecas, una situación que ha aumentado el malestar de la afición, que este sábado trasladará su protesta a la calle.