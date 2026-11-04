La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid aumenta un 1,48% en octubre y gana 58.128 cotizantes

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MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante octubre aumentó un 1,48% en relación al mes anterior, y ganó una media de 58.128 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este miércoles.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 4,09% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 156.755 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la Comunidad de Madrid llega hasta las 3.985.982 personas.

Del conjunto de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, 3.530.630 pertenecen al Régimen General, 451.766 son autónomos, 3.586 se inscriben en el Régimen del Mar y no cuenta con ningún cotizante en el del Carbón. Asimismo, 2.228 se inscriben en el sector agrario y 107.168 en el de servicios al hogar.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ha cerrado el mes de octubre con una media de afiliados que supera los 22,6 millones en su serie original. En concreto, se han registrado 22.624.165 ocupados de media, que supone el nivel más alto de los registros, tras sumar 186.612 respecto al mes de septiembre. Esta cifra supone el mayor incremento en un mes de octubre de la serie.

En el último año, el dinamismo en la creación de puestos de trabajo se acelera hasta una tasa del 3,6%, lo que supone un incremento de 784.573 afiliados en comparación con el mismo mes de 2025.

Si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, el mercado laboral alcanza un total de 22.571.105 afiliados, después de sumar 90.309 este mes, con lo que se consigue el nivel más elevado de la serie; son 69 meses consecutivos de incrementos.

Los registros diarios se han mantenido por encima de los 22,6 millones de trabajadores el día 8 y, de forma ininterrumpida, desde el día 13 al 29 de octubre. El comportamiento de la afiliación de extranjeros es especialmente dinámico y este colectivo supone el 16,4% del total de afiliados en España.

En términos medios, la Seguridad Social se acerca por primera vez a los 3,7 millones de trabajadores de otros países, en concreto, son ya 3.699.878. Son 63.899 más que en septiembre y 598.378 más que hace un año.

REGULARIZACIÓN

Si se realiza una fotografía del mercado laboral, a finales de octubre, el número de afiliados extranjeros en alta relacionados con el proceso extraordinario de regularización es de 490.586.

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes de este proceso es Colombia (27,6%), seguido de Venezuela (15,7%).

Por su parte, desde abril, 557.410 afiliados han estado al menos un día en alta. De estos 490.586, el 75,2% están encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que un 5,9% lo están en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (sin tener en cuenta el SETA). Además, por sexo, el 59,7% son hombres y el 40,3% mujeres. Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid concentran el mayor peso.