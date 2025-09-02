La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid cae un 1,1% en agosto y pierde 42.275 cotizantes

Archivo - Entrada de una oficina del SEPE, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante agosto cayó un 1,12% en relación al mes anterior, y perdió una media de 42.275 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 2,57% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 93.390 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la Comunidad de Madrid llega hasta las 3.733.879 personas.

Del conjunto de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, 3.297.046 pertenecen al Régimen General, 432.636 son autónomos, 4.197 se inscriben en el Régimen del Mar y no cuenta con ningún cotizante en el del Carbón. Asimismo, 2.085 se inscriben en el sector agrario y 91.604 en el de servicios al hogar.

A nivel nacional, la Seguridad Social perdió una media de 199.300 cotizantes en agosto respecto al mes anterior (-0,9%), su mayor caída en este mes desde 2019, debido al descenso de la ocupación en buena parte de los sectores económicos, con la educación registrando el mayor retroceso mensual, de casi 76.000 trabajadores.

Tras el descenso de ocupados de agosto, el número de afiliados medios se situó en 21.666.203 cotizantes, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La bajada de afiliados medios registrada en agosto de este año es la más elevada desde 2019, cuando se perdieron casi 213.000 ocupados. Agosto es un mes que suele ser malo para el empleo por el fin de la campaña de verano en muchos destinos turísticos. De hecho, en todos los meses de agosto de los últimos 14 años se han perdido afiliados salvo en 2020, cuando la apertura de ciertas restricciones por el Covid permitió crear casi 7.000 puestos de trabajo.

LA AFILIACIÓN BAJA EN 14 COMUNIDADES Y SUBE EN TRES

La afiliación media bajó en agosto en 14 comunidades autónomas respecto al mes anterior y subió en tres. Los únicos repuntes mensuales se dieron en Asturias, con 1.348 ocupados más; Canarias, con un avance de 768 afiliados, y Cantabria, con 235 nuevos cotizantes.

Por contra, en agosto se perdieron ocupados en 14 regiones, principalmente en Cataluña (-63.562 afiliados), Madrid (-42.275 cotizantes) y Comunidad Valenciana, con casi 25.000 ocupados menos.

LAS MUJERES PIERDEN 103.000 EMPLEOS

La afiliación media bajó en agosto en ambos sexos, aunque lo hizo algo más entre las mujeres, que perdieron 103.073 empleos en el mes (-1%), hasta los 10.168.156 cotizantes. La afiliación masculina, por su parte, cayó en 96.227 ocupados (-0,8%), hasta los 11.498.047 cotizantes.

"Hoy trabajan en España más mujeres que nunca. Tenemos que seguir trabajando para acabar con la brecha de género en la participación en el empleo, pero los datos nos dicen mes tras mes que vamos por el buen camino", ha asegurado la ministra Saiz.

El Ministerio ha destacado además que, desde antes de la reforma laboral, la afiliación ha aumentado especialmente entre los menores de 30 años (+25%) y los mayores de 55 años (+23,3%), por encima de la media nacional (+11,3%).

En el caso de los jóvenes, este aumento del empleo ha ido acompañado de una mejora en sus bases de cotización, que crecen por encima de la media. Según Inclusión, desde 2019 este incremento ha sido del 32,2% en el tramo de 25 a 29 años y el 31,9% en menores de 24 años, frente a la subida media general del 23,4% en ese periodo.

El Ministerio ha apuntado además que la mejora del empleo del empleo entre los autónomos menores de 30 años y mayores de 55 también es "muy significativa", con avances del 11,1% y del 12,5%, respectivamente, desde el año previo a la reforma laboral, frente al 2,7% que ha crecido de media el empleo autónomo.

Por su parte, la afiliación media de extranjeros bajó en agosto en 22.079 cotizantes, un 0,7% menos respecto al mes anterior, hasta situarse en 3.069.269 afiliados foráneos.

EDUCACIÓN, EL SECTOR QUE MÁS EMPLEO PERDIÓ EN AGOSTO

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, perdió 190.288 afiliados medios en agosto (-1%), hasta los 18,19 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) restó 8.662 afiliados (-0,2%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.405.711 personas.

No obstante, el RETA ha ganado 34.361 trabajadores en el último año (+1%). Casi el 70% de los nuevos autónomos ganados durante el último año se han incorporado a sectores altamente productivos, como información y comunicaciones y actividades científico-técnicas, con más de 24.000 nuevos trabajadores por cuenta propia.

Dentro del Régimen General, la educación protagonizó el mayor descenso de la ocupación en agosto al perder 75.869 cotizantes respecto al mes anterior (-6,6%), seguido, de lejos, por las actividades administrativas, con 19.061 afiliados menos (-1,2%); las actividades artísticas, que perdieron 16.055 ocupados (-4,8%), y la construcción, con 15.455 afiliados menos (-1,5%).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario perdió 14.773 afiliados en el octavo mes del año (-2,3%), en tanto que el del Hogar registró 1.743 bajas (-0,5%).

Entre las pocas actividades que ganaron afiliados en agosto destacan las actividades sanitarias, que sumaron 17.437 ocupados respecto a julio, un 1% más.

El Ministerio ha puesto el acento en la intensidad con la que han ganado ocupados en el último año los sectores de transporte y almacenamiento (+8,1%); actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+4,2%); agricultura, ganadería y pesca (+4,1%); construcción (+4%); educación (+3,7%), y actividades científicas y técnicas (+3,3%).