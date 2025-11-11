Agentes Forestales interceptan en Leganés la venta fraudulenta de casi 30 jilgueros capturados ilegalmente

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid ha recuperado a un total de 27 jilgueros que habían sido capturados de forma ilegal y que habían sido puestos a la venta de manera fraudulenta en Leganés por parte de un menor de edad, a quien se acusa de posible infracción medioambiental.

Los Agentes Forestales detectaron un posible caso de compra venta de especies silvestres protegidas, por lo que montaron un dispositivo con varias patrullas y algunos agentes vestidos de paisano que se encargaron de conversar con el vendedor para atraparlo 'in fraganti' cuando se disponía a vender los jilgueros.

Los agentes de paisano quedaron con el vendedor y cuando sacó a los jilgueros para intentar venderlos, lo identificaron y procedieron a la decomisión de los animales, además de denunciar al infractor, según ha relatado a Europa Press el jefe de operativo de Cuerpo de Agentes Forestales, Miguel Higueras.

En el dispositivo participaron varias patrullas que se encargaron de perimetrar la zona en la que iba a aparecer el sospechoso para precisamente evitar que este pudiera huir. Al menor de edad se le acusa de una infracción medioambiental que, según la legislación, podría suponer una multa de "varios centenares o miles de euros", según Higueras.

Los 27 jilgueros incautados fueron trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid, para una valoración y posterior puesta en libertad. "Los jilgueros tienen que volver al medio ambiente, a la naturaleza, no estar en jaulas", ha remachado el jefe de operativo de Agentes Forestales.