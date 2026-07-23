Agotadas en poco más de una hora las 2.640 plazas para visitar la restauración de la Fuente de Cibeles

Trabajos desarrollados en la Fuente de Cibeles, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las 2.640 plazas gratuitas para visitar los trabajos de restauración de la Fuente de Cibeles se han agotado este jueves poco más de una hora después de la apertura de las reservas del programa 'Abierto por Restauración', a las 10 horas.

Tal y como ha podido comprobar Europa Press, en torno a las 11 horas, la página informaba de un tiempo estimado de espera de 55 minutos y de que había 16.447 personas por delante. A las 11.10 horas, las entradas se encontraban ya agotadas.

Este programa del Ayuntamiento de Madrid incluye 176 visitas guiadas entre los meses de julio y septiembre. Los recorridos se realizarán en grupos de 15 personas, acompañadas por un guía y un auxiliar, y tendrán una duración aproximada de 50 minutos.

Los participantes podrán acceder a la estructura de andamios instalada alrededor de la fuente y contemplar de cerca la figura de la diosa, el carro y los leones Hipómenes y Atalanta, además de conocer la historia del monumento y los trabajos desarrollados para garantizar su conservación.

La intervención tendrá una duración aproximada de cinco meses e incluirá la limpieza de las superficies pétreas, el tratamiento de juntas y fisuras, la consolidación de la piedra y la restauración de los elementos metálicos afectados por la corrosión.

Como complemento a las visitas de la Fuente de Cibeles, esta edición de 'Abierto por Restauración' incluirá recorridos guiados al Pabellón de los Hexágonos, actualmente en proceso de rehabilitación. En total, el programa ofrecerá 248 visitas y 4.800 plazas gratuitas, de las que 72 visitas y 2.160 plazas corresponderán al pabellón.