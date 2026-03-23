El agua de la red de abastecimiento en Aldea del Fresn no es apta para consumir tras detectar altos niveles de manganeso

Embalse y presa de Picadas, a 22 de febrero de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). Foto de archivo - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Aldea del Fresno ha informado que el agua de la red de abastecimiento municipal no es apta para el consumo tras detectar niveles de manganeso superiores a los permitidos.

Así lo ha comunicado su alcalde, Alberto Plaza Martín, a través de un bando municipal emitido a los vecinos del municipio, tras los análisis realizados por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid el 18 de marzo en uno de los puntos de muestreo en la calle San Carlos.

Debido a estos niveles, el agua no se debe beber ni utilizar para cocinar, aunque si de puede utilizar para higiene personal (ducha), lavado de ropa y limpieza del hogar.

El Consistorio ha informado que se han habilitado puntos de suministro de agua potable en la Plaza del Ayuntamiento y calle San Rafael (frente al médico).

"Dado que el día 23 de marzo está prevista la instalación del nuevo sistema de dosificación de desinfectante en el depósito, se volverá a tomar muestras en depósito y en red para comprobar la concentración de manganeso", ha trasladado el primer edil.

Asimismo, ha afirmado que se está trabajando en la mejora del sistema y se realizarán nuevos análisis en los próximos días. Esta medida se mantendrá hasta que se confirme que el agua vuelve a ser apta para el consumo, momento que se comunicará a través de un nuevo bando municipal.