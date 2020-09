Aguado afea a Sánchez su "fijación" y actitud "hipócrita" con Madrid y le acusa de no marcar una estrategia

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "fijación" y actitud "hipócrita" con Madrid y le ha acusado de no marcar una estrategia conjunta.

Así se ha pronunciado Aguado en una entrevista con 'RNE', recogida por Europa Press, después de que Sánchez haya afirmado que le "preocupa el estado de la salud pública y de la evolución de la epidemia en Madrid".

"Hay una cierta fijación del Gobierno de España y La Moncloa con la Comunidad de Madrid, una fijación interesada que trata de poner el foco en la Comunidad y no hablar de la urgente y necesaria estrategia para combatir la pandemia. Es una actitud un tanto hipócrita, porque si de verdad le preocupa la situación de la Comunidad, podría llamar a (la presidenta regional) Isabel Díaz Ayuso para reunirse con ella o preocuparse por los alumnos que empiezan las clases y no plantear una estrategia una semana antes", ha lanzado.

Así, el vicepresidente madrileño le ha pedido que piense desde "el sentido del Estado y no desde el oportunismo", que están "todo el rato con la calculadora de votos y no hay estrategia ni de vuelta al cole, ni económica. Por ello, Aguado cree que no se puede pretender que desde las comunidades lleven a cabo esta gestión ni emprendan una estrategia conjunta, porque no es su labor.

Sobre los datos que muestran una tendencia creciente de infectados por la pandemia, Aguado ha asegurado que el Gobierno regional está en "alerta". Actualmente, hay un 16 por ciento de camas hospitalarias ocupadas con pacientes Covid, en torno a 210 pacientes en UCI, cuando llegaron a tener más de 1.500, pero, pese a ello, cree que la situación "no está como para no preocuparse" y es "imprescindible" que toda la ciudadanía siga "en alerta".

En este punto, Aguado apuesta por controlar entre todos esta segunda oleada y no intervenir con medidas dramáticas. "Espero no tener que cercenar la libertad de nadie, pero si hay que hacerloo, con todo el dolor de mi corazón habría que seguir tomando medidas para restringir la movilidad", ha reconocido.

Si bien, Aguado ha incidido en que no es partidario de "nuevos confinamientos", por lo que también cuenta con la responsabilidad individual de loso ciudadanos. "Se pueden seguir tomando medidas a nivel autonómico y estatal sin necesidad de un estado de alarma (...) No se puede hablar de volver a confinar", ha expuesto.