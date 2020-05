Aguado afea a Vox que aliente "la crispación" y les espeta que "un patriota no es quien se enfrenta a la mitad del país"

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha afeado a Vox que se dedique a "alentar la crispación", buscando "caldear el ambiente", y les ha instado a que se comporten como "patriotas".

A su parecer, un patriota "no es el que se enfrenta con la mitad del país" sino aquel que "entiende al que piensa distinto e intenta liderar al conjunto". En declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press, el dirigente regional ha censurado que intenten "tener caliente a la sociedad", les ha recordado que "no hay elecciones a la vista" y les ha instado a que "dejar de crispar a la población y de tachar de buenos y malos".

"Me parece que ese tipo de planteamientos de ruptura, de pedir dimisiones... no sé cuántas dimisiones llevan ya pedidas en el Ayuntamiento y en la Comunidad... no contribuyen mucho. Les rogaría que en vez de pedir dimisiones ofrecieran soluciones", ha indicado. Ahí es, según ha indicado, donde les van a encontrar pero por ahora están, a su parecer, "más en el plan rupturista y de confrontación", en vez de trabajar por los demás desde sus puestos.

Preguntado por si e PP se está acercando más a Vox, Aguado ha indicado que eso es algo que deberían de responder los 'populares' pero ha defendido que tanto en la región como en la capital hay gobiernos de coalición formados por "un partido de centro y una conservador" que están "funcionando bien".

"Si el PP quiere cambiar las reglas de juego y acercarse más a Vox está en su derecho pero, desde luego, no es lo que se firmó en el acuerdo de gobierno. Yo voy a seguir defendiendo la centralidad, la libertad, la moderación e intentar entendernos entre partidos que pensamos diferentes", ha manifestado.