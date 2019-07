Aguado arremete contra Vox por "bloquear" la Comunidad y les espeta que si lo que quieren es "una foto", la tendrán

Actualizado 09/07/2019 14:51:45 CET

445004.1.500.286.20190709113351

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha arremetido contra Vox por "bloquear" un gobierno en la Comunidad de Madrid y les ha espetado que si la autonomía vale para ellos "una foto", la tendrán.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación, después de reunirse con el presidente de la Cámara autonómica, Juan Trinidad, en el marco de la segunda ronda de contactos con los grupos políticos.

"Después de un mes de dimes y diretes ya sabemos a que venía Vox a las instituciones: a bloquear y a forzar una repetición electoral. Quieren volver a unas elecciones porque creen que le pueden beneficiar cuando los principales perjudicados los madrileños", ha criticado, al tiempo en el que les ha afeado que solo "están preocupados de su estrategia" y que van "de berrinche en berrinche".

En este sentido, ha incidido en que desde este partido "decían que venían a combatir a la izquierda y lo que están haciendo es aliarse con ella para bloquear el Gobierno en Murcia y en la Comunidad de Madrid".

A su parecer, los políticos de Vox están haciendo de la política "un tiovivo de la contradicción" porque "hace un mes estaban pidiendo sillones en los gobiernos, siete días después decían no, después querían hablar de programa y ahora ya no quieren sino una foto a nivel nacional". "Esto es más serio", ha remarcado.

Según Aguado, si este partido ve con buenos ojos los 155 puntos del acuerdo entre PP y Ciudadanos no encuentra el "inconveniente" para que permitan que el Gobierno se ponga en marcha. En este punto, ha insistido en que el está abierto a hablar con ellos para explicarles el documento pero ha recalcado que este está "cerrado".

Aunque ha incidido en que la portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Rocío Monasterio, ya ha dicho que el planteamiento de su formación ya está en manos de los líderes Santiago Abascal, Albert Rivera y Pablo Casado. "Yo ya no sé sinceramente a que atenerme, han cambiado tanto de criterio en un mes que no sé a que están jugando. Me preocupa porque esto no es un juego. No podemos estar a que cada día que es lo que se le ocurre a la señora Monasterio", ha apostillado.

TILDA DE "OCURRENCIA" EL GOBIERNO MONOCOLOR

En cuanto a la posibilidad planteada por esta formación de apoyar únicamente un gobierno monocolor de PP ante la negativa de la formación 'naranja' de negociar con ellos, el portavoz de Ciudadanos ha indicado que todavía "está la tinta húmeda" del acuerdo firmado con los 'populares' y que, por tanto, él no va a estar "a expensas de las ocurrencias" de los dirigentes de Vox.

El documento que han alcanzado con PP, a su juicio, contiene un "reparto de responsabilidades justo" y que es "positivo para los madrileños". "No vamos a contestar para darles 15 segundos de telediarios", ha lanzado.