Aguado avisa de que la Comunidad "no reculará" en la lucha contra la violencia machista y la LGTBIfobia

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha avisado este miércoles a "aquellos" que piensan que el Gobierno regional "reculará en la lucha contra la violencia machista" o la LGTBIfobia, de que no será así y que seguirán trabajando para acabar con esta "lacra".

Aguado ha presidido hoy la toma de posesión de altos cargos de la Consejería de Políticas Sociales, Familias e Igualdad de la Comunidad de Madrid y se ha mostrado orgulloso de la labor que hasta ahora está realizando el consejero en esta materia, Alberto Reyero, que trata de "construir una Comunidad más abierta, plural, igualitaria, más diversa y más inclusiva".

A juicio de Aguado, hay que empezar a apostar "por que las políticas sociales dejen de ser meramente asistenciales y sean estrictamente inclusivas", para que "no haya madrileños de primera y de segunda".

"A mí no me insultan por besarme con mi mujer, ni me juzgan por con quién quiero casarme o vivir y me parece injusto que el colectivo LGTBI sí reciba insultos y amenazas por ser como es. Tenemos el compromiso erradicar la LGTBIfobia en la Comunidad y de desarrollar todos los protocolos pendientes para que la Ley trans y la Ley contra la LGTBIfobia tengan plenos efectos", ha aseverado.

En materia de políticas sociales también ha puesto el foco en la violencia machista, lamentando que, pese a que "algunos quieren obviarla y decir que no existe, las mujeres son asesinadas y hay que dar una respuesta por parte de la Comunidad". "Aquellos que piensan que vamos a recular en la lucha contra la violencia machista o defensa de los derechos civiles es que no nos conoce. Seguiremos trabajando para acabar con esta lacra", ha lanzado.