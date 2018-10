Aguado confronta el modelo de "improvisación" de Carmena al "proyecto de futuro" para Madrid de Ciudadanos

Publicado 25/09/2018 13:27:39 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asistido este martes al Pleno del Estado de la Ciudad, donde, a su juicio, "ha quedado patente la confrontación de dos modelos", el de la alcadesa, Manuela Carmena, "basado en la improvisación, en la falta de planificación, en la incapacidad para gestionar el dinero público", y el encabezado por Begoña Villacís, "un proyecto de futuro".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios, al tiempo que ha criticado que el Gobierno local ha dejado "centenares de millones de euros sin ejecutar porque no sabe cómo ejecutarlo" y ha defendido el proyecto de Ciudadanos, "con un equipo de profesionales que viene de la sociedad civil, del mundo de la empresas, que saben planificar, que saben gestionar y están preparados para gobernar el Ayuntamiento si los madrileños quieren en mayo de 2019".

"Vamos a trabajar por que Madrid esté a la altura de las grandes ciudades del mundo, no nos podemos conformar con que, en una Legislatura, el mayor logro que consigue un gobierno municipal sea ampliar las aceras de una calle", ha señalado Aguado, quien ha recalcado que eso "no puede ser un proyecto municipal".

"Madrid tiene que ser más, estar a la altura de las grandes ciudades del mundo, a la vanguardia, y eso es lo que vamos a defender, espero, en 2019, desde Cibeles y con Begoña Villacís al frente del equipo municipal", ha agregado Aguado, quien ha felicitado a la portavoz de Cs en el Ayuntamiento por su intervención, y ha trasladado un "mensaje de ánimo a los sufridos vecinos de Madrid ciudad".

Al hilo del discurso de Villacís, que ha señalado que Carmena tiene el "síndrome de Cibeles", Aguado ha explicado que, a su juicio, la alcaldesa "está encerrada en el palacio" y "pisa poco la calle". "Como nosotros venimos de la calle, del mundo de la empresa y de la sociedad civil, sabemos lo que es pisar la calle, levantar el cierre de un negocio, cobrar una nómina por cuenta ajena", ha agregado.

Así, Aguado ha instado a Carmena a "que salga a la calle, que pise la calle, que se preocupe por los barrios, la suciedad, la indignación cada vez más creciente en Madrid ciudad, por la movilidad y por los problemas que hay que no están solucionando, están poniendo parches pero no están ofreciendo soluciones viables a las necesidades y aspiraciones de los vecinos de Madrid".

CALIFICA DE "OCURRENCIA" LA MORATORIA A LA SUBIDA DEL ALQUILER

Aguado ha tildado la propuesta de Carmena de pedir al Gobierno central una moratoria para que los alquileres no suban durante un año de "una ocurrencia más". "No sé cómo lo va a hacer, yo no soy partidario de intervenir la economía, de planificar la economía, yo soy partidario del libre mercado, de la libre competencia, lo que sí que tenemos que hacer todas las administraciones es hacer políticas públicas intentando garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder a la vivienda a través del alquiler".

A este respecto, ha señalado que "es evidente que hay un problema de precio en el alquiler en Madrid ciudad, pero la solución no puede ser intervenir en el mercado, que se diga por cuánto puedes alquilar tu casa, forzar a los propietarios a tener un precio fijo".

A juicio de Aguado, habría que apostar por "ayudas directas al alquiler" y "deducciones fiscales", es decir, "políticas liberales progresistas" y "dentro del libre mercado", que "es la mejor manera de funcionar en una economía global".

De aquí hasta las elecciones de 2019, Aguado ha apostado por seguir "siendo útiles", que es para lo que han trabajado a lo largo de los últimos tres años tanto en el Ayuntamiento de Madrid, con 7 concejales, como en la Comunidad, con 17 diputados, "intentando llegar a acuerdos, exigir reformas, ser decisivos cuando se puede poniendo en marcha esa manera distinta de hacer política".

"No somos amigos del frentismo, somos amigos de las soluciones y eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta mayo, ser útiles desde la oposición para conseguir ganar la confianza de los madrileños y a partir de 2009 podamos estar gobernando aquí en Cibeles y en la Puerta del Sol", ha aseverado.