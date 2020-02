Aguado cree que Isa Serra no está habilitada para ser portavoz y lamenta la "pésima" imagen que aporta a la política

Publicado 12/02/2020 12:26:51 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado este miércoles que la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, "no está habilitada" para ocupar ese cargo y ha lamentado la "pésima imagen" que está aportando a la política al estar acusada de delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad durante una protesta contra un desahucio en 2014.

Así lo ha expuesto Aguado en declaraciones a los periodistas tras visitar la residencia de mayores Vallecas, con motivo de que se esté celebrando el juicio donde se solicita a Isa Serra una pena de prisión de 23 meses por proferir insultos y lanzar objetos a los agentes de la autoridad.

"Si esto hubiera sucedido en otro partido político probablemente esa portavoz ya no estaría la frente del grupo parlamentario. Una persona que está imputada, procesada por insultar a una policía nacional me parece que no debería estar habilitada para ser la portavoz de un grupo parlamentario pero eso no depende de mí, pero desde luego una pésima imagen de lo que queremos que sea la política en la Comunidad", ha sostenido.

Pese a que le desea "lo mejor" en lo personal, al vicepresidente autonómico le "preocupa" que "no haya pedido disculpas a la gente y que no se haya retractado".