Aguado defiende la reunión entre partidos pese al 'no' de PP y Vox : "Dialogar no debe molestar a nadie"

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido la reunión que mantendrá esta tarde con los grupos parlamentarios pese al 'no' de PP y Vox y ha insistido en que el sentido de este encuentro es "dialogar", algo que, a su parecer, "no debe molestar a nadie".

En declaraciones a los medios, tras presentar el Plan Madrid Emplea, el dirigente regional ha señalado que la cita se enmarca "en lo que debería ser normal", en que "el Gobierno hable con la oposición" siendo conscientes de que, además, se vive "en un momento excepcional" en el que tienen que hacer un esfuerzo por intentar entenderse aunque piensen distinto.

Para Aguado, "los ciudadanos no van a entender otra cosa" que se sienten, hablen e intenten llegar a acuerdos para sentar "las bases de unan reconstrucción económica y social". Esto se podría hacer exclusivamente desde el Ejecutivo pero ha defendido que es mejor "alcanzar acuerdos y consensos más amplios".

"El sentido de la reunión es dialogar, que creo que no debe molestar a nadie. Hablar nunca es malo, siempre es positivo. Hablar nunca resta, hablar siempre suma y yo, desde luego, hoy voy a intentarlo. Voy a intentar hablar, voy a proponerles con toda humildad pero con toda determinación que pongamos en marcha una serie de mesas de trabajo para avanzar en esta reconstrucción", ha subrayado.

Respecto a la ausencia de PP y Vox, ha trasladado que si los 'populares' no acuden será "decisión suya" pero ha deslizado que son sus socios de gobierno y "hablan todos los días" por lo que seguramente lo que le explicará al resto de partidos, su socio "ya lo sabe".

"Si Vox viene o no viene está en su perfecto derecho de elegir pero le digo que más allá de los rifirrafes tradicionales de la política, creo que tenemos que estar todos por encima . No estamos en la época pre-Covid midiendo con la regla y la calculadora de votos", ha apuntado.

Así ha incidido en que las cosas "de antes" y es importante que se sienten, algo que están "pidiendo los ciudadanos", en lugar de estar tirando "los muertos a la cabeza al de enfrente". Como ejemplo ha puesto que esto se está realizando en otros lugares como en Madrid capital, Andalucía o Castilla y León.

"Creo que es lo sensato, que luego hay grupos políticos que quieren venir a la reunión, que no quieren venir, lo respeto, pero mi responsabilidad es llegar a acuerdos", ha manifestado. En este punto, ha querido poner "freno radical a la rumorología" que se intenta "sembrar alrededor" y ha asegurado que el Gobierno de la Comunidad "no se va a romper" porque es "sólido".

Para el dirigente, eso no significa que desde el Ejecutivo no se pueda hablar con otros partidos" y ha insistido en que no es momento de estar "al regale en corto, a la táctica, 'al yo contigo no me siento, primero con el de enfrente'". "Yo no estoy a eso", ha sentenciado, al tiempo que ha sostenido que la reunión la convoca "por supuesto" a título de vicepresidente.